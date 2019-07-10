民調落後韓9趴？郭台銘：絕對不相信！

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／中國國民黨2020初選民調8日至14日進行，今天有媒體民調顯示，高雄市長韓國瑜領先鴻海創辦人郭台銘達9.8%。郭台銘今日上午赴基隆大佛禪寺參拜後受訪表示，“絕對不相信！”這周民調已大量失真，他的選民都是在外面上班跟做生意，在家接電話的辦法是有問題。



郭台銘表示，高雄市長韓國瑜是很強對手，但他也不是沒有希望，人民若選擇拚經濟，他是最合適的人選，國民黨要三贏“高雄贏、“立委”過半贏、“總統”大選也要贏”，若不能達到這目標，只會變三輸。



郭台銘也向國民黨支持者喊話，“還有5天，你們一定要冷靜思考誰帶領‘中華民國’才能讓台灣有機會翻轉？”頻問“誰最能夠肅清貪腐，沒有黑金勾結？誰才能夠帶中小企業到美、日打世界盃？都是我！”



《匯流新聞網》今天發布民調顯示，若是在韓國瑜、蔡英文、柯文哲三人對決下，韓國瑜獲得41.7%支持，柯文哲獲23.8%，蔡英文僅獲得21.5%支持，但有13%表示沒意見。如果換成郭台銘與蔡英文、柯文哲對決，郭台銘的支持度31.1%，但仍勝過柯文哲21.8%、蔡英文21%。



國民黨初選採黨內互比15%、黨外對比85%計算，加總後顯示，韓國瑜仍以3成5支持度位居第一，其次是郭台銘的2成7，韓領先郭約8個百分點，前主席朱立倫兩者加總則獲21.765%，前台北縣長周錫瑋有9.440%，孫文學校總校長張亞中則有5.993%。