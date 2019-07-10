官邸放著養蚊子？韓國瑜：可借公益團體使用

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020初選民調周，高雄市長韓國瑜租屋處也意外公開成為討論話題，高雄市新聞局今天上午也發布室內照，避免以訛傳訛。韓國瑜今天受訪表示，因為住的問題大家都特別關心，就像當初關心他頭髮一樣，所以透過照片強調他生活一切從簡。韓國瑜也表示，跟官員溝通不會產生任何問題，市長官邸也可借公益團體使用。



針對韓國瑜這幾天遭到外界抹黑住豪宅，引起不必要的風波及揣測，高雄市新聞局今天公布市長韓國瑜在左營租屋處的內部照，希望消除外界疑慮，讓租屋話題儘快落幕，減少在國民黨2020初選民調周的不確定因素。根據照片可以觀察到韓國瑜租屋處內部空間格局方正，共有三房兩衛浴，裝潢也是基本款簡單素雅，客廳擺放一張L張沙發，也放置一台腿部按摩椅，直播常出現的柴犬抱枕，書架上有一張鳳飛飛的《鳳聲歲月》專輯等。



韓國瑜今天上午出席鳳山婦幼青少年活動中心出席地方活動上台致詞後，也接受媒體採訪，記者也關注為何要主動發布“租屋處”照片，是否有意想要澄清並非住在豪宅。



對此，韓國瑜表示，因為住的問題大家都特別關切，就像剛來高雄大家都關心他的髮型，現在反而關心住處。他現在就是租一個房子，讓生活非常簡單，只提供後勤的休息跟資源就夠了，晚上累了回去睡個覺，第二天起床又開始忙碌，食衣住行對他來講都很簡單的。



至於沒有住官邸跟官員開會溝通會不會不方便？韓國瑜則表示，市府官員要討論事情，不管在鳳山行政中心還是四維行政中心，都非常方便，而且整個市長室跟局處官員的溝通，時間空間都方便，所以這個問題並不存在。



媒體追問官邸是否放著養蚊子？韓國瑜則說，市長官邸有一些相關公益團體要使用的話，也非常歡迎，不用客氣。