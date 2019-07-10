湯紹成：蔡英文循李登輝路線過境美國

台灣競爭力論壇召開“蔡搞過境外交，台灣代價知多少”記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月10日電（記者 洪德諭）蔡英文11日即將出訪加勒比海4個邦交國並過境美國，政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成上午分析，蔡英文這次出訪是“過境式的訪問，訪問式的過境”，走李登輝路線，李在1995年訪美掀起飛彈危機，蔡此行希望不要藉此掀起兩岸波瀾，造成台灣人民身家財產的損失。



文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國則表示，蔡英文這次出訪的4個邦交國在國際的份量都不重，蔡英文真正目的，是爭取在過境美國時能夠享有比較好的待遇，為施政表現加分，拉抬明年2020大選選情。由於特朗普大樓在紐約，蔡在紐約過境是否會與特朗普家人或其國安顧問波頓（John Robert Bolton）等見面，受到矚目。



蔡英文將於7月11日至22日將出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯等邦交國，往返將過境美國紐約與丹佛，展開自由民主永續之旅。台灣競爭力論壇10日在“立法院”召開“蔡搞過境外交，台灣代價知多少”記者會。有台灣競爭力論壇執行長謝明輝、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國、政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成出席。



謝明輝則批評蔡英文上任以來7次出訪，事與願違反而讓邦交國從22國斷交成17國，原因就在於蔡不承認九二共識基礎，呼籲蔡應進行“三親”親中、親美、親日政策，讓台灣不用花大錢就能確保安全。他提醒，蔡英文這次過境美國，任何行動都會被擴大解釋，若超越紅線，兩岸關係隨時可能從現在的冷戰對抗變成熱對抗，影響台灣安全甚鉅，千萬不可以為了個人選舉利益盤算，置台灣安全於不顧。



龐建國指出，這次蔡英文安排去程在紐約待兩晚，回程在丹佛再待兩晚，待遇、層級上沒有超過馬英九，只是時間拉得比較長，至於將會與誰見面、餐敘或接誰電話，就得看美國的安排是否會有亮眼的表現。



龐建國也強調，中美長期的國力競賽，利用中美的矛盾，選錯邊將會得不償失，現實利益上，去年台灣從大陸享受到的貿易順差達832億美元，台灣從美國貿易所獲的順差是50億美元，此外剛舉辦過的G20也透露出，美國發動的貿易戰和科技戰打不死大陸，大陸主導東亞區域已成定局，沒有大陸善意的對待，台灣經濟不會有出路，外交不會有空間。