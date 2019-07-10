中法影視界人士匯聚北京　探討深化影視合作

中法影視人士共同探討影視市場合作（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月10日電／2019年中法電視行業高層論壇暨法國電視節目出口協會（TVFI）“北京見面會”活動9日至10日在北京舉行。



法國電視節目出口協會“北京見面會”活動由法國電視節目出口協會與法國駐華大使館共同舉辦，並得到中國國家廣播電視總局的支持，有20家法國影視公司和80多位中國相關領域的專業人士參與了該活動。活動內容包括主題大會和公司間一對一會談，旨在展現法國在合作拍攝和節目內容購買領域的行業優勢。本次大會特別聚焦紀錄片和動畫產業這兩個當前中法影視合作最為積極活躍的領域。



憑借3000多家電視頻道及多家實力雄厚的視頻網絡平台，中國已成為全球影視領域中舉足輕重的重要市場。法國電視節目出口協會主席埃爾維·米歇爾表示，中國傳統電視頻道以及網絡平台對新內容的需求量非常巨大，法國在動畫片和紀錄片領域擁有優秀的創作和製作能力，期待通過與中國影視專業人士的面對面交流，加強兩國在影視領域的合作。



埃爾維·米歇爾還表示，期待兩國進一步開展對節目內容和形式的共同創作，“與傳統的銷售節目相比，合拍節目是另一種合作方式，在合拍過程中雙方可以互相借鑒，因此這種合作更加細致入微，可以為未來合作奠定基礎。”



法國電視節目出口協會成立於1994年，其使命是在全球推廣法國廣播電視內容，為跨國合拍提供幫助。該機構會員包括120餘家法國影視製作、發行公司，會員公司出口額占法國全國影視節目出口總量的近90%。



（來源：中央廣電總台國際在線）