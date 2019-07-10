市場監管總局：擬對食品藥品失信加大懲戒力度

國家市場監督管理總局。（圖片來源：中新網） 中評社北京7月10日電／據市場監管總局網站消息，市場監管總局起草了《嚴重違法失信名單管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》），並向社會公開徵求意見。《徵求意見稿》按照“四個最嚴”要求，針對食品藥品、特種設備等關係人民群眾生命健康安全的領域，增加列入情形，加大懲戒力度。

在不與現行《企業信息公示暫行條例》相關規定衝突的前提下，根據市場監管職能，《徵求意見稿》進一步擴充列入主體類型、列入情形等。對於市場監管部門負責的所有監管對象和事項，原則上都盡量覆蓋，形成市場監管領域統一的嚴重違法失信名單管理制度。



按照“四個最嚴”要求，《徵求意見稿》針對食品藥品、特種設備等關係人民群眾生命健康安全的領域，增加列入情形，加大懲戒力度。



擴充適用對象



根據市場監管工作實際，《徵求意見稿》將違反市場監督管理法律法規規定且情節嚴重的有關主體納入管理範圍。考慮到市場監管部門監管對象複雜多樣，因此，《徵求意見稿》將嚴重違法失信名單納入對象從企業擴展為企業、個體工商戶、其他組織和在失信主體內部擔任特定職務、對嚴重違法失信行為負有直接責任的自然人、直接參與市場經營活動的自然人。同時將原“嚴重違法失信企業名單”的名稱調整為“嚴重違法失信名單”。



擴大列入情形



鑒於《企業信息公示暫行條例》尚未修改，目前保留了“被列入經營異常名錄屆滿3年仍未履行相關義務的”以及“提交虛假材料或者採取其他欺詐手段隱瞞重要事實，取得市場主體登記被撤銷的”的情形。同時，對市場監管總局各業務條線、國家藥監局、國家知識產權局提供的列入情形進行了統一規範，提煉整合相同或者類似情形，剔除明顯不符合嚴重違法失信名單列入原則的情形。目前共規定了36種列入情形，基本覆蓋市場監管各業務領域。



調整管理職責分工