聯合國：氣候變化和不平等威脅可持續發展

中評社北京7月10日電／據外媒報道，當地時間7月9日，聯合國經社事務部發布了2030年可持續發展目標進展報告。報告稱，氣候變化以及國家間和國家內部日益加劇的不平等正在破壞人類的可持續發展進程。



報告指出，在可持續發展目標確立四年之後，世界在一些領域取得了進展，例如：極端貧困人口數量減少、2000年至2017年期間兒童死亡率下降49%，全球近90%的人口用上了電力等。



但是聯合國副秘書長劉振民表示，人類的可持續發展進程“仍然存在巨大的挑戰”。他說，最迫切需要採取行動的領域是氣候變化。因為氣候變化“可能會影響”減貧方面取得的進展。



據悉，2018年是有記錄以來第四個最熱的年份，大氣中的二氧化碳濃度持續上升，海平面不斷升高。



環境惡化正在對人們的生活造成影響。極端天氣引發的自然災害以及生態系統的崩潰使得糧食不安全加劇，人們的安全受到威脅，健康狀況惡化。許多社區正遭受貧困，流離失所和不平等現象也在擴大。



此外，國家之間和國家內部日益加劇的不平等需要得到緊急關注。據悉，世界上最脆弱地區的國家和人民政遭受最多的困苦。四分之三的發育不良兒童生活在南亞和撒哈拉以南非洲；農村地區的極端貧困率是城市地區的三倍；只有四分之一的嚴重殘疾人能夠領取殘疾養恤金；婦女和女孩仍然面臨實現平等的障礙。



不過，儘管存在這些威脅，但報告也表明，通過利用各項可持續發展目標之間的相互聯繫，可以推動社會發展。例如，減少溫室氣體排放與創造就業機會、建設更宜居的城市以及改善所有人的健康和繁榮密切相關。



（來源：中新網）