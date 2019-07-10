生態環境部：如發現督察人員口大氣粗可舉報

生態環境部（圖片來源：中新網） 中評社北京7月10日電／據生態環境部微信公眾號消息，生態環境部今日發布關於中央生態環境保護督察作風紀律監督舉報方式的公告。公告指出，如發現中央環保督察組成員存在違反相關紀律作風規定情形，尤其是形式主義、官僚主義，口大氣粗、簡單粗暴等方面問題，請向中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組反映。



生態環境部將《中央生態環境保護督察紀律規定》予以公開。歡迎被督察地區幹部群眾和全社會嚴格監督。



公告稱，如發現中央生態環境保護督察組成員存在違反相關紀律作風規定情形，尤其是形式主義、官僚主義，口大氣粗、簡單粗暴等方面的問題，請向中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組反映。



公告介紹，舉報郵箱為jb＠mee.gov.cn。舉報通信地址為北京市西直門內南小街115號中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組辦公室，郵編：100035。



公告表示，為便於反饋信息，建議實名舉報。對舉報人個人信息等將嚴格保密。



中央生態環境保護督察紀律規定如下：



一、嚴守政治紀律和政治規矩，不准發表與黨中央關於生態文明建設和生態環境保護決策部署不一致的言論、文章等，自覺在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。堅持依規依法、客觀公正，做到聚焦精准深入督察，防止形式主義、官僚主義，嚴禁作表面文章，搞形式、走過場。嚴格落實臨時黨支部工作要求和“一督察兩報告”制度。改進督察方式，規範督察行為，切實減少被督察對象的負擔。



二、嚴守組織紀律，堅決服從領導，嚴格執行請示報告和請銷假制度。在督察工作中，必須聽從組織安排，執行組織決定，嚴格執行組長負責制，對發現的重大情況和問題要及時報告，不准擅自處置和對外發表個人主張。督察進駐期間，不准擅自離開駐地、不准私自會客；不准參加老鄉、校友、戰友等組織的各種活動。