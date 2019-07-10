駐英大使：拒絕華為只會讓英國錯失巨大機遇

（來源：央視新聞客戶端） 中評社北京7月10日電／英國的5G建設一直為外界所關注。目前，包括沃達豐、EE等英國主要電信運營商都已經開始搶先與華為達成5G網絡合作。有專家也表示，如果英國政府全面或者部分限制使用華為設備，將造成48至68億英鎊的經濟損失。



日前，中國駐英國大使劉曉明接受了英國廣播公司（BBC）《安德魯⋅馬爾訪談》節目的現場直播專訪。在節目中，劉曉明指出，華為是一家優秀的企業，是5G建設中的領軍者，華為來到英國是為了互利合作，拒絕華為只會讓英國錯失巨大機遇。



中國駐英國大使 劉曉明 ：我不認為華為會直接參與涉及英國安全的基礎設施建設。



英國廣播公司主持人 安德魯⋅馬爾 ：華為將能夠監聽涉及英國人民日常生活的方方面面，中國的法律也規定了企業有義務配合政府，提供政府需要的信息，這是讓人們最為擔心的事情。



中國駐英國大使 劉曉明 ：絕對不會發生這樣的事情。首先，華為不存在任何“後門”；其次，還有很多其他的安全措施。



英國廣播公司主持人 安德魯⋅馬爾 ：你可以在我的節目上向所有觀眾保證，即使華為擁有進入英國5G網絡的全部權限，華為也不會將有關信息傳遞給中國政府嗎？



中國駐英國大使 劉曉明 ：我可以保證，這樣的事百分之一百不會發生。華為是一家優秀的企業，是5G建設中的領軍者。拒絕華為只會讓英國錯失巨大機遇，華為來英國是為了互利合作，而不是為了監聽任何人。



《安德魯⋅馬爾訪談》節目是英國最有影響力的政治類訪談節目之一，英首相、內閣大臣和外國政要等經常參與該節目。

