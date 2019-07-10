特朗普懟印度：一直借機對美國產品徵收關稅

（來源：特朗普推特截圖） 中評社北京7月10日電／美國總統特朗普當地時間9日再次抨擊印度對美國商品徵收報復性關稅。



“長期以來，印度一直借機對美國產品徵收關稅。再也無法接受！”特朗普9日在推文中寫道。



上月，特朗普就曾喊話要求印度“撤回關稅”。當時，特朗普說：“多年來（印度）一直對美國徵收很高的關稅，最近又進一步提高了關稅。這是無法接受的，這些關稅必須撤回！”



美印近來也因關稅問題鬧得不太愉快。根據此前媒體報道，在美國政府對印度鋼鋁產品加征關稅，並取消給予印度的普遍優惠制待遇之後，6月14日，《印度時報》等多家媒體報道稱，印度將從16日起對29種美國商品加征關稅。印度財政部將很快發布相關通知。



《印度時報》引述政府消息人士的話稱，在多次延期後，印度決定對包括杏仁、核桃、豆類和鐵板軋制產品在內的29種美國產品徵收額外關稅，加征後的稅率最高達120%，涉及美方大約2.2億美元的商品。



2018年3月，特朗普政府宣布對進口鋼鋁產品加征關稅，由於印度是對美鋼鋁產品的主要出口國之一，該決定使得印度鋼鋁產品的關稅額增加了2.4億美元。另外，今年6月5日起，美國政府決定終止印度普惠制待遇。受此影響，價值約56億美元的2900餘種印度輸美商品無法再享受美方此前提供的關稅減免優惠。



（來源：環球網）