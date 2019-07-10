英國各族裔收入差距報告發布 華人最高薪

中評社北京7月10日電／ 據《英國僑報》微信公眾號報道，根據英國國家統計局(簡稱ONS)最新發布的2018年英國各族裔收入差距報告顯示，在英國所有族裔群體之中，華裔和印度裔員工的平均收入分別位居全國前兩名，高於英國本土白人員工。



統計局發現，2018年，華裔員工的平均收入比英國白人員工高出30.9%之多。



報告顯示，孟加拉裔員工的收入最低，比英國白人員工少20%。平均來看，有色人種族裔的收入要比白種人族裔低3.8%。



ONS資深分析師休·斯蒂克蘭(Hugh Stickland)分析稱，“如果把教育和機遇等影響因素加入後，英國白人和大部分其他族裔的收入差距會縮小很多，雖然其中仍然存在顯著差異。”



此次統計的數據基於2012-2018年時薪收入總值的中位數。數據顯示出，華裔群體的時薪高居榜首，2018年中位時薪15.75英鎊/時。



緊隨其後的印度裔中位時薪為13.47英鎊/時，其他國家白人族裔為12.33英鎊/時，英國白人族裔為12.03英鎊/時。



收入最低的孟加拉裔僅為9.6英鎊/時，巴基斯坦裔以10英鎊/時居倒數第二位。



“數據揭示了殘酷的現實：即便在如今，種族因素依然深刻的左右著收入分配。”英國工會大會(TUC)的總秘書長弗朗西斯·歐格雷迪(Frances O'Grady)表示，“政府需要盡快制定有效法案，以進一步驅動就業平權，消除勞動力市場中的種族歧視問題。”



除了種族影響，性別差異對收入的影響也很顯著。