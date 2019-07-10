美國務院稱白宮未指示切斷與英駐美大使聯絡

中評社北京7月10日電／在美國總統特朗普8日稱不會再與英國駐美國大使達羅克打交道後，美國務院9日表示尚未收到白宮方面任何相關指示。



美國國務院發言人奧爾塔格斯在9日的例行記者會上說，國務院並沒有收到白宮方面關於要與達羅克切斷聯絡的指示。她同時強調，國務院會遵循總統的指示，但在收到相關指示前，國務院會與所有被認可的使節保持聯絡。



奧爾塔格斯還說，美英之間特殊的戰略關係經歷了時間的考驗，這種關係超越任何個人和任何一屆政府，美方會繼續維持這種關係。



特朗普當天早些時候在社交媒體推特上再次對達羅克實施言語攻擊，稱其“古怪”“愚蠢”。



英國媒體7日刊登多份達羅克發給英國政府的備忘錄和電報，達羅克在其中稱特朗普政府“運行不暢”“難以預測”“能力不足”。特朗普8日在社交媒體上說：“我不認識這位大使，但是，他在美國並未受到好評，我們不會再與他打交道了。”



美國《紐約時報》8日表示特朗普的推特幾乎已經宣布達羅克為“不受歡迎的人”，並認為美英關係表面和諧，其實早已出現問題。



正在角逐英國下任首相的英國外交大臣亨特9日表示，如果他成為英國首相，達羅克會繼續擔任英國駐美大使，並強調英國駐美大使的人選由英國政府決定。英國首相特雷莎·梅的發言人8日說，儘管首相不認同達羅克對美國政府的尖銳批評，但仍“充分信任”達羅克，沒有將他召回的計劃。



英國外交部已宣布對洩密事件啟動正式調查。



（來源：新華網）