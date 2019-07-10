法國教育部長稱高考閱卷老師將因罷工受處罰

中評社北京7月10日電／據《歐洲時報》報道，法國教育部長布朗蓋7月9日表示，高考罷工閱卷老師將受到處罰。除了常規懲罰，教育部會採取個案分析的原則，對部分涉事老師甚至會採取行政懲罰。



2019年法國高考期間，17.5萬閱卷老師中有2000人參加罷工。據悉，法律規定，高考罷工的閱卷老師延遲提交試卷，會被按天扣工資。不過，部分罷工人員將接受更加嚴重的懲罰，比如有人阻止評審官參加評審，或將接受行政處罰。



法國高考危機之初，布朗蓋一直保持強硬立場，認為公職人員享有權利的同時承擔相應義務，不能任意妄為。



據報道，2019年法國高考期間，閱卷老師罷工拒絕輸入成績抗議教育改革。教育部長布朗蓋將平時成績代替缺失的試卷分數，該措施涉及3萬份考卷。高考成績7月5日揭榜後，不少學生拿到臨時成績。7月8日，罷工老師將扣押試卷上交，9日上午，考生獲得最終版成績。



報道稱，對於考卷被扣留的考生，從最終成績高低來看，他們不會受到損害，反而是閱卷老師罷工的受益方，因此法國高考混亂引發的訴訟，很難由這些學生發起。



不過，高考成績公布後，不少家長咨詢律師，尤其是落榜學生會認為此次高考對學生區別對待，可能會覺得不公平。比如兩個學生平時成績都是16分，但高考成績則是5分，如果一人試卷被罷工老師扣留，那他的最後成績為16分，而另一個未受罷工影響的學生成績則是5分，未通過高考。



那麼，會有很多人因此提起訴訟麼？報道稱，現在很難講，但如果高考成功率高，將會大大降低希望起訴的人數。此外，據法國媒體《解放報》分析稱，落榜的學生很多來自工人家庭，或父母處於失業狀態，他們一般沒有財力進行起訴。



（來源：中新網）



