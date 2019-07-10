美前副總統拜登離開白宮後成千萬富翁

美國前副總統拜登（圖片來源：中新網） 中評社北京7月10日電／據外媒報道，根據最新公布的稅務申報表和財務披露信息，長期以來一直自詡是國會最窮參議員之一的美國前副總統喬·拜登在離開白宮後成為了一名千萬富翁，兩年中報告的總收入超過1500萬美元。



報告稱，2017年拜登夫婦的總收入超過1100萬美元，2018年的收入超過450萬美元，收入主要來自各自出版的書籍。其他收入包括這對夫婦作為客座教授的薪水，拜登剛剛成為賓州大學的客座教授，而吉爾·拜登長期以來一直在維吉尼亞州擔任社區大學教授。



拜登還在全美各地演講，演講費從2.5萬美元到19萬美元不等，其中包括他為推廣2017年自傳舉辦的售書活動，還有十幾場非售書類活動。拜登夫婦還將其特拉華州地產上的一間小屋出租，一直在收取房租。



報告稱，拜登夫婦在2017年支付的聯邦所得稅超過370萬美元，2018年支付了150萬美元。他們兩年中分別向慈善機構捐贈了100多萬美元和27.5萬美元。



拜登家族的慈善項目包括各種宗教和政治慈善機構，其中包括約瑟夫·拜登基金會和博比·拜登保護兒童基金會。2016年，前副總統一家向五家慈善機構捐贈了近6000美元，2017年，他們向近二十多家慈善機構捐贈了100多萬美元。在2018年，拜登夫婦向十幾個慈善機構捐贈了28萬美元。



據悉，今年4月，拜登宣布競選下屆總統。5月，拜登在賓夕法尼亞州費城舉行集會，正式啟動總統競選活動。



拜登現年76歲，曾於2009年至2017年奧巴馬執政時期任副總統。此前，拜登曾任特拉華州聯邦參議員達36年，並任參議院外交委員會主席。



（來源：中國新聞網）