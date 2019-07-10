中非齊倡導“在發展中促進和保護人權”理念

中評社北京7月10日電／在聯合國人權理事會第41次會議期間，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團同非洲國家常駐團9日共同舉辦“發展對享有所有人權的貢獻”主題邊會，共同倡導“在發展中促進和保護人權”理念。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在致辭中表示，今年是中華人民共和國成立70周年。70年來特別是改革開放以來，中國始終堅持以人民為中心的發展思想，將保障人民的生存權和發展權放在首位，踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，取得了舉世矚目的發展成就，7億多人成功脫貧，占同期全球減貧人口總數的70%以上。在中國共產黨堅強領導下，中國人權事業將取得更大發展，為世界人權事業作出更大貢獻。



陳旭指出，中國始終將自身發展同世界發展相統一，致力於在尋求自身發展時實現共同發展。去年9月，在中非共同努力下，中非合作論壇北京峰會取得巨大成功。中國將繼續推動“一帶一路”與中非合作“八大行動”、非洲各國發展戰略有機對接，幫助非洲加快將自身資源優勢轉化為發展實力，促進中國和非洲人民各項人權的實現。



與會代表高度評價中國和非洲國家共同舉辦此次會議，強調發展有助於消除貧困、提高人民的生活水平和福祉。各方盛贊中國在實現發展、消除貧困方面取得的重要成就，讚賞中國向非洲國家提供大量援助，呼籲國際社會繼續幫助非洲國家等發展中國家實現發展，在發展中促進和保護人權。



安哥拉、佛得角常駐代表表示，非洲國家普遍希望深化與中國在各領域的合作，學習和借鑒中國發展的成功經驗。南非常駐代表、厄立特裡亞臨時代辦強調，國際社會有責任幫助發展中國家特別是非洲國家實現聯合國2030年可持續發展議程。人權理事會咨詢委員會中方專家劉昕生強調，發展對享有人權具有基礎性、促進性作用。中非合作堅持發展為民、務實高效，合作成果將極大地惠及中非人民。南方中心執行主任卡洛斯·科雷亞強調，各國政府應在扶貧問題上發揮主導作用，國際社會應尊重各國自主選擇的扶貧政策。聯合國貿發會議全球化司司長柯睿智表示，國際合作是實現發展和保障人權的重要途徑，希望非洲國家把握中國“一帶一路”倡議帶來的重要發展機遇。

