中評社北京7月10日電／上半年全國1435萬貧困大病和慢病患者得到基本救治



衛健委：今年將全面消除鄉村醫療“空白點”



9日，國家衛生健康委員會召開例行新聞發布會，國家衛生健康委扶貧辦主任、財務司司長何錦國表示，截至2019年6月底，全國1435萬貧困大病和慢病患者得到基本救治和健康管理服務。他指出，鄉村醫療衛生機構和人員的“空白點”，將成為健康扶貧的重要任務，力爭到今年年底全面消除。



何錦國介紹，近年來，全國三級醫院“一對一”對口幫扶、建立遠程醫療網絡等舉措，已明顯提升了貧困地區醫療衛生機構服務能力，貧困患者得到及時救治且醫療費用負擔大幅減輕。數據顯示，截至2019年6月底，全國1435萬貧困大病和慢病患者得到了基本救治和健康管理服務；全國貧困患者醫療費用個人平均自付比例控制在10%左右；94.5%的貧困患者在縣域內得到妥善治療。



“雖然健康扶貧取得了一定成績，但少數地區缺醫療衛生機構缺醫生、部分機構房屋設備等基礎設施未達標等問題仍然存在。”



對此，安徽省衛生健康委黨組書記單向前坦言，今年5月以來，安徽省對全省70個涉貧縣區的14022個行政村進行逐村摸排、反覆核實，發現有168個村無合格村醫。湖南省衛生健康委副巡視員王湘生也表示，作為我國脫貧攻堅主戰場之一的湖南省，因地處偏遠，受經濟發展、交通條件和衛生人員缺乏等影響，部分村級衛生服務網底不健全，全省還有1153個村衛生室“空白村”（其中無房無合格村醫的699個）。



王湘生表示，今年湖南省政府工作報告將“基本消除村衛生室‘空白村’”列為12項重點民生實事之一，納入省政府重點工作督辦事項。截至目前，全省村衛生室“空白村”中，86%的房屋已經開工建設，65%的房屋已經完成主體工程，96%的村已經配備了醫生。“下一步湖南將加快配備鄉村醫生和村衛生室標準化建設步伐，確保年內全省行政村衛生機構和人員‘零空白’。”

