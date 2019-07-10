歐洲多國籲伊核協議各方討論履約情況

中評社北京7月10日電／據外媒報道，歐洲主要國家9日呼籲參與伊核協議的相關各方舉行緊急會議討論伊朗的履約情況。這些國家認為，協議遵守的問題必須在伊核協議框架內處理。



英德法外長以及歐盟最高外交官在聲明中說，“這些協議遵守的問題必須在伊核協議框架內處理，聯合委員會應該召開緊急會議。” 這些歐洲國家還表示，“伊朗說它想留在伊核協議之內，就必須做出相應的行動，立即逆轉這些活動並重新完全遵守伊核協議。”



匿名外交人士說，這些歐洲主要國家還沒有觸發該協議中的爭端解決程序。據悉，該聯合委員會設立的初衷就是為了監督協議的執行和解決相關問題。



據報道，2015年7月，伊朗與伊核問題六國達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。2018年5月8日，美國宣布退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁，其中包括針對與伊朗開展業務的國家的次級制裁。



2019年5月8日，伊朗要求伊核協議其他締約方在60天內履行協議義務，否則將停止履行伊核協議部分條款。伊朗7月1日宣布濃縮鈾存量突破300公斤，8日宣布鈾濃縮豐度突破協議規定的3.67%上限。伊朗副外長阿拉格齊7月7日表示，如果伊核協議其他簽字方不能滿足伊朗訴求，伊朗將每隔60天削減履行伊核協議規定的義務，60天後將宣布第三步措施。



（來源：中新網）

