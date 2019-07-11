中評關注：中國年輕一代關於人工智能的聲音

“人工智能：技術與治理”小組討論現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月11日電（記者 李娜）第八屆世界和平論壇7月8－9日在北京舉行。論壇期間舉辦以“人工智能：技術與治理”主題的小組討論，當天現場，清華大學電子工程系學生為在場嘉賓介紹其調研團隊在過去一個月時間內對作為AI使用者的中國青年對AI的風險和治理的調研結果，引起在座中外嘉賓的關注。



首先，由清華大學電子工程系學生騰龍介紹，他們之所以發起此次調研關注中國年輕人對AI的治理和看法，是因為年輕人是最快使用AI技術的群體；二是，在未來6－70年的人生中，年輕人都與AI技術相伴，可以說是受到AI治理影響最大的一個群體。第三，在傳統的政策制定過程中，年輕人往往是沉默的群體，很少參與到治理的設計和政策的制定過程中，但年輕人早已聚焦於AI的大潮中。



根據現場的調研結果顯示，有超過70%的受訪者在生活中使用過三項以上的AI技術，分別是語音識別、指紋識別和推薦系統。他們在描繪自己心中的人工智能的時候，做關鍵的詞是方便性。但是，在方便性的同時，更多提到和AI相關的技術，比如說深度學習、大數據、機器人等，體現了樣本群體對人工智能的了解已經有了一定的深度。



因為AI的便捷性，超過80%的受訪者認為，AI對他們個人生活的影響是利大於弊。但把相同的問題擴展到社會秩序、國家安全和國際局勢的時候，有一個令人驚訝的結果是，認為AI利大於弊的人降到了60%，當放到國家安全和國際局勢層面時，年輕人覺得利大於弊的比例驟減到了40%，所以說年輕人針對AI風險的關切還是理性的。



調查結果同時體現了年輕人對人工智能的認識的特點，主要是以下三方面，第一，年輕人最關心風險是經濟和社會類的風險，首當其衝就是失業風險，主要是擔心中低收入群體的失業問題，此外還擔心大數據殺熟，即價格歧視和貧富分化等問題。第二，年輕人非常關注一切和數據使用不正當的問題。第三，相較於AI的軍備競賽，我們會發現年輕人更擔心AI的武器化。



同時，法制、有作為的政府和教育是青年人談論人工治理三個關鍵詞，青年人一是希望通過積極有為的政府和職業教育，幫助失業人群轉崗就業；二是通過教育和法律，喚醒公眾對AI風險和治理的認識，約束人工智能相關企業和主體的行為。



研究調查者認為，調研結果已經顯示出青年人的看法與政策制定者、學界的看法都有較大的分歧和差異，比如青年人關切的是隱私、倫理、失業和價格啟示等問題，並沒有引起學界的關注。這些差異顯示作為AI技術最直接受影響的群體，為了保證治理的合理性、可持續性，有必要將青年人納入到整個人工智能治理的風險的整體的框架和討論中來。