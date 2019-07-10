世界更加依賴中國經濟意味著什麼？

中評社北京7月10日電／麥肯錫全球研究院最近公布了一個意料之中的事實：世界正越來越依賴中國經濟。



據麥肯錫全球研究院最新報告，2000年至2017年，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步上升至1.2。這種依存主要源自中國既是“世界工廠”，也是“全球市場”。



報告稱，中國貢獻了全球製造業總產出的35%。與此同時，由於中國經濟體量極為龐大，全球幾乎所有行業都在一定程度上依賴中國。在汽車、酒類、手機等許多品類中，中國都是全球第一大市場，消費額約占全球消費總額的30%。此外，中國在全球服務消費中的比重也在提高。



今年上半年中國貿易和吸收外資表現同樣佐證了這一研究成果。據官方數據，目前與中國有貿易往來的國家和地區已達232個，其中不少與中國互為重要貿易夥伴。今年前5個月，中國出口商品在歐盟、日本、巴西、俄羅斯等主要經濟體的市場份額均有所擴大。



外資方面，儘管全球跨境投資整體低迷，但1－5月中國吸收外資額同比增速達去年同期的五倍有餘。大多數外企都視中國為重要投資目的地，計劃在華增產增資。



得益於兩方面有利條件，今後世界對中國經濟依存度料將繼續上升。其一，中國經濟還在以中高速增長，中等收入群體持續擴大，大規模消費升級和產業升級仍在持續，這將吸引更多跨國公司來華“掘金”。



其二，中國也在主動採取措施加深與世界經濟的聯繫。例如，中國已將新版外商投資准入負面清單條目從48條壓縮到40條，在農業、采礦業、製造業、服務業等領域加大市場開放，並計劃進一步自主降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，便利外國商品和服務進入中國市場。



這一趨勢將對中國與世界如何對待彼此產生重大影響。用麥肯錫全球研究院院長華強森的話說，從中長期來說，中國與世界的關係發生了“結構性變化”。