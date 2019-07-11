中評現場：學者呼籲歐洲在中美間找准位置

分論壇現場（中評社 劉華峰攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）9日下午，第八屆世界和平論壇“歐洲安全挑戰與反饋”主題討論登場。清華大學“一帶一路”研究院主任史志欽主持會議，中國原駐歐盟大使楊燕宜、原西班牙駐華大使BREGOLAT、法國國際關係研究所主任GOMART以及英國肯特大學政治和國際關係研究院教授SAKWA擔任討論嘉賓。



楊燕宜：歐洲安全道阻且長



楊燕宜根據多年擔任駐歐盟大使的經驗，認為容克擔任歐盟主席期間，歐盟制定了一系列的政策提高應對挑戰的有效性，取得了進展，包括能夠進一步加強歐盟成員國合作，打擊恐怖主義和有組織犯罪，實現信息的交流和分享，保證網絡安全，解決移民危機，提高歐盟防務能力。楊燕宜認為，2014年到2017年，歐洲的安全形勢已經有了一些好轉，相對來說比較穩定，但是仍然還有很多挑戰。



楊燕宜直言，挑戰在於以下三個方面：一是關於歐洲共同的戰略目標和利益，以及歐洲面臨的安全挑戰，歐洲各國難以達成共識。一些國家認為歐盟周邊國家帶來的挑戰嚴峻，一些人則認為是移民問題或氣候變化更嚴重。二是一些歐盟國家對待防務問題的態度不夠認真，只希望自己能夠掌握更大的話語權，不希望被歐盟控制。三是歐盟解決安全問題韌性不足，難以形成強有力的安全聯盟。



基於此，楊燕宜提出歐盟安全構建的幾點看法：一是要獲得更多民眾的支持。二是關注一體化尤其是歐洲人更多關注的這些問題，比如投資、工作還有社會問題，移民，減少安全威脅以及解決數字和能源轉型的問題。三是聚焦氣候、人口、環境、社會等中長期發展議題。四是超國家的威脅只有在超國家層面才能解決，歐盟必須繼續堅持多邊主義，維護聯合國的作用。

