中評關注：國際反恐新形勢與新趨勢如何？

土耳其前外長亞夏爾·亞克什（左）和中國著名國際關係學者陸忠偉（右）（中評社 吳紫萱攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）2019年7月9日下午，第八屆世界和平論壇的“國際反恐形勢的新發展與新特點”分論壇在京召開。原土耳其外交部長亞夏爾·亞克什，英國安全與防務研究所潘睿凡等人出席了會議並就“國際反恐新特點、新動向，反恐形勢新發展”這一主題各自發表了觀點。



首先進行發言的是原土耳其外交部長亞克什。他認為恐怖主義的定義有共同點，即恐怖主義的本質和目的都是政治性的，他們試圖通過法律禁止的方法實現政治目標。關於會議主題“國際反恐新趨勢”，亞克什將其闡釋為兩個方面，其一是國際恐怖主義將會如何演變，其二是各國間為打擊國際恐怖主義進行的合作。亞克什認為，只要其根本原因不被消除，國際恐怖主義將會持續下去，科技的進步、全球化的進程、社會與政治中複雜多變的情況，都會成為恐怖主義活動產生的溫床。要打擊恐怖主義，需要國際合作，一類是聯合國主導下進行的反恐行動，另一類是由國家或者多個國家聯盟開展的雙邊或者多邊合作。其中聯合國主導的一些行動雖然是最全面的合作。但是它會有含糊與不圓滿之處，只給出了一套最低的標準，無法應對國際恐怖主義的所有錯綜複雜的情況。



根據埃及抗擊恐怖主義威脅的經驗，原埃及外交部的部長助理穆哈默德·希加茲就如何直面恐怖主義威脅並將其鏟除提出了自己的觀點。希加茲看來，面對恐怖主義，除了安全和軍事措施之外還需要採取全面的方法，包括政治、意識形態和發展的多維度。他從四個方面對埃及的經驗進行了闡釋：全面直面恐怖主義就意味著要去直面所有的恐怖組織不加區別；全面對抗恐怖主義需對抗恐怖主義的方方面面，包括財務、武器、政治和意識形態方面的一些支持；切斷恐怖組織招募新戰士的能力；填補國家動蕩帶來的政治真空，採取一切的努力來重塑人民之間的團結、獨立和效率，並且更加要促進國家機構的高效性。希加茲也提出，埃及、中國以及其他的國家一道，在中東建立和平、開放包容各個民族和國家文化方面起到非常重要的作用。我們需要直面恐怖主義的挑戰建立一個和平的世界，尊重各國不同的文化、宗教、文明。



隨後，來自英國安全與防務研究所的潘睿凡先生進行發言。他指出，恐怖主義活動在很多新地區，以新面目出現。技術改變了恐怖主義的形式，利用這些技術他們可以將信息傳遞給國際社區，在很短時間內就可以傳遞他們的思想；許多政府與官方組織沒有及時關注國內的緊張狀況，造成恐怖事件的發生。恐怖主義是一個威脅、一個問題，但不是所有的國家都將其作為最首要關注的事情，不同國家對恐怖主義的對待有不同情況。在潘睿凡看來，如何改變法律系統讓他們受到懲罰，在什麼階段要阻止他們做出恐怖主義行徑，都是政府的職責；跨越由對恐怖主義不同定義帶來的障礙，進行反恐合作，也是至關重要的。

