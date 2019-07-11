中評關注：中東亂局　期盼相互尊重合作

五位嘉賓就位（中評社 劉華峰攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）9日上午，第九屆世界和平論壇“地緣衝突與中東穩定”主題分組討論舉行。原中國中東問題特使吳思科、中國國際問題研究員副院長董漫遠以及沙特阿拉伯費薩爾國王、伊斯蘭研究中心安全研究主任阿瓦德•阿卜杜拉、亞洲研究中心主任蘇戴瑞分別發言。埃及原助理外交部長Higazy主持會議。



地區大國難有共識



兩位沙特學者都指出，在中東地區，沙特阿拉伯和伊朗是兩個地區性大國，兩個國家都希望能夠主導地區秩序，但是雙方的構想和理念不同導致了綿延不絕的矛盾和衝突。



阿瓦德說，歷史上伊朗不斷展現出自己在核武器方面的企圖，建立民兵組織派駐到中東各地，他認為這使得伊朗對地區的和平承諾變得不確定。而沙特阿拉伯作為保守主義的伊斯蘭國家，致力於增進國內人民福祉，更具有正當性。



蘇戴瑞說，外界對於中東地區矛盾衝突根源的認識其實是不充分的。宗教派別、種族的差異不是全部的原因。沙特時一個君主制國家，而伊朗的體制帶有不完整的民主共和性質，政治制度的區隔也是一個因素。另外，兩國規模相當、地理位置接近，沙特資源豐富但人口密度小，伊朗此方面情況則恰恰相反，這也會導致兩國的矛盾。但最重要的是兩個大國對於地區的秩序有著不同的願景和設想。



而場下的伊朗德黑蘭研究所的學者在提問環節則提出了不同意見：他認為沙特也在支持部分地區國家，也從美國購買了很多武器，並在美國入侵伊拉克以後試圖接手管理，擴大自己的影響力，同樣是造成地區緊張局勢的源頭。

