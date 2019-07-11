俄智囊：俄羅斯不會用技術干擾美國大選

“俄羅斯與西方關係”小組討論現場（中評社 吳紫萱攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）2018年7月9日，世界和平論壇第十二小組討論的“俄羅斯與西方的關係”。討論會由清華大學武大會教授主持討論，三位國內外專家出席並參與討論。討論圍繞當今時代俄羅斯與西方國家的關係變化展開，並提出未來發展願景。討論中講到了“技術”對俄羅斯與西方國家關係進程有一定影響。



俄羅斯外交與國防政策委員會主席團名譽主席謝爾蓋·卡拉加諾夫首先發表意見，他認為俄羅斯與西方關係的緊張的根源來自於西方、來自於北約東擴。他得出的一個結論：當今世界俄羅斯與西方關係之間戰略穩定性雖然低，但是爆發戰爭的可能性也很低。他表示如果俄羅斯不發展，將會有更多問題，經濟與軍事要同時發展。同時他談到了一個很有趣的話題，老歐洲國家的影響力在下降。



西班牙新任駐華大使拉法埃爾·德斯卡利亞爾·德·瑪薩雷多出席會議並提出觀點。他認為俄羅斯與西方應該實現和平，在和平的基礎之上應該建立友好的關係，在經濟能源領域應該建立廣泛的合作。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長李永全出席並參加討論。他提到俄羅斯與西方的關係主要是軍事與政治的關係，而不是經濟的關係。俄羅斯與美國的關係不是簡單的雙邊關係，涉及很多方面。未來俄美爭奪的重點還是在歐亞地區。



歐亞集團主席克利夫·庫普乾認為俄美關係的惡化，主要是由於2016年美國大選受到了俄羅斯干預，另外還有俄羅斯的網絡入侵。並且談到了一個新的說法：俄羅斯是最大的修正主義國家，而不是中國。他認為俄羅斯支持歐洲的民粹主義，對抗西方世界的自由主義。他認為只要普京當政，這種狀況就會持續下去。最後他得出結論：俄羅斯與美國關係的惡化，減少的世界體系的韌性。2008年各國團結一致，來應對危機的那種局面將不複存在。



2016年7月美國民主黨全國委員會遭黑客襲擊，而在大選之前一個月，黑客將希拉里個人郵件被公之於眾。時任美國總統的奧巴馬命令情報機構判斷俄羅斯是否曾試圖干預美國大選。奧巴馬對情報部門官員稱，要在他離開白宮前就外國可能干預大選一事提交報告。美國中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）和國家安全局在1月解密的一份報告中稱，俄羅斯總統普京下令採取一系列行動，不僅要破壞對美國選舉制度的信心，而且要影響選舉結果。這些情報機構稱，普京和俄羅斯政府“明顯偏好”特朗普入主白宮。但該報告未評估俄羅斯是否成功地左右了這次選舉結果。普京和其他俄羅斯官員再三否認干預美國大選。

