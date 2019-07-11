巴勒斯坦駐華大使：巴方意願應被尊重

巴勒斯坦駐華大使發表觀點（中評社 劉華峰攝） 中評社北京7月11日電（中評社報道組）9日上午，巴勒斯坦駐華大使艾哈邁德•拉馬丹參加世界和平論壇“地緣政治與中東局勢”主題分論壇，並在論壇中從巴勒斯坦國的角度發表了對中東局勢的看法。他表示，中東問題很複雜，大家需要現實地看待，巴勒斯坦會在地區博弈中取得勝利。



大使表示，將以色列視為地區和平主導者，是不合理的。大使認為，國際社會不應該將巴勒斯坦問題僅僅視為一個人道主義問題，不能將政治議題拋開，只談經濟議題。50年來，巴勒斯坦人最大的心結是以色列的軍事占領。



所謂經濟議題，是美國總統特朗普在巴以和談長期僵持不下的背景下，於2018年提出的解決方案。他要求海灣國家在加沙地區投資10億美元，緩和安全局勢，幫助在加沙和約旦河西岸部分地區建立一個巴勒斯坦國家。這一提議是在特朗普將美國駐以色列大使館由特拉維夫遷到爭議城市耶路撒冷後提出的，由於體現著商人思維，被國際輿論戲謔地冠以“世紀交易”之名。



此前，國際社會普遍接受的是“兩國方案”，即以色列讓渡1967年占領的阿拉伯地區領土，幫助巴勒斯坦建立獨立的主權國家，但具體的讓渡方式，雙方始終難以達成共識。



大使認為，美國的中東政策非常不受歡迎。儘管阿拉伯人內部存在分歧，但他們對以色列的不滿態度一致。美國的過激做法讓這些中東國家很尷尬。巴勒斯坦地區人口的50%是巴勒斯坦人，這些人有理由繼續留在那裡。



大會主持人，埃及前外交部助理部長Hizay肯定了巴勒斯坦人訴求的合理性。參會的中國前中東問題特使吳思科和中國國際問題研究員院長董漫遠也都呼籲國際社會關注巴以問題，尊重巴勒斯坦的利益關切。



（實習記者 劉華峰）