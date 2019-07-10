中評社北京7月10日電／一批新造復興號服務旅客 聯通香港高鐵車站增至58個



全國鐵路今起實施新的列車運行圖



暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位



央視網消息：記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，7月10日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖，新投用一批覆興號動車組，內地聯通香港的高鐵車站增至58個，南寧至廣州、南寧至昆明和蘭新高鐵哈密至烏魯木齊等區段運行時間大幅壓縮。



中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人介紹，此次列車運行圖調整，以滿足暑期客流旺季運輸需求為重點，兼顧貨運增量需求，對於實施客運提質計劃、貨運增量行動、復興號品牌戰略，助力打贏三大攻堅戰，具有十分重要的意義。主要調整內容為：



一是持續增開旅客列車。調圖後，全國鐵路日常增開直通旅客列車39對，變更運行區段54.5對，變更運行徑路16.5對，其他調整85對。在客流高峰期增開動車組列車25對、變更運行區段2對。此次調圖，全國鐵路新投用一批覆興號動車組，更多旅客將享受到復興號動車組優質服務。



二是優化調整部分城市列車始發、終到、經停車站。為滿足旅客需求、提高運輸效率，對北京、上海、哈爾濱、沈陽、長春、大連、武漢、濟南、青島、杭州、南昌、廈門、南寧、南陽14個城市69對旅客列車始發、終到、經停車站進行優化調整，最大限度均衡樞紐內各客運站的作業能力，便利當地群眾出行。具體車次請廣大旅客認真核對車票到發車站名稱，以免走錯車站，耽誤行程。



三是更多內地城市與香港實現高鐵聯通。增開重慶西、天津西、南寧東、肇慶東、汕頭至香港西九龍站動車組列車，增加遵義、貴陽東、白洋澱、邯鄲東、岳陽東、衡陽東、梧州南、佛山西等站辦理直通香港客運業務，內地與香港聯通的高鐵車站增至58個。在天津至保定高鐵的白洋澱站，雄安新區旅客群眾可乘天津西至香港西九龍的高鐵列車直通香港。