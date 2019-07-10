美億萬富翁斯泰爾宣布參選美國總統

中評社北京7月10日電／美國億萬富翁湯姆·斯泰爾當地時間9日發表視頻聲明，宣布以民主黨競選人的身份正式參加2020年美國總統大選。



斯泰爾在視頻中說，他的核心主張是減少大公司對政治的影響力和應對氣候變化。斯泰爾表示，很多民主黨總統競選人都有很好的理念，但是實現這一切目標的前提是“結束大公司對民主制度的控制”。



斯泰爾表示，美國目前面臨嚴重的氣候變化危機和濫用藥品危機等，而這些問題的根源是大公司在利益驅動下“阻止進步、阻止正義”。只有將這些大公司利益與政治剝離，民主制度才能服務民眾。



現年62歲的斯泰爾是著名投資人、慈善家、社會活動家，也是民主黨的重要“贊助人”。據福布斯統計，斯泰爾總資產達16億美元。在2018年中期選舉中，他贊助民主黨人超過1億美元。





斯泰爾曾多次公開表示，要求國會民主黨人彈劾現任總統特朗普。他在今年1月宣布，將不會競選總統，而會將全部精力放在彈劾特朗普上。



目前民主黨總統競選人數已超過20人，第一輪民主黨電視辯論也已結束。由於斯泰爾宣布競選時間較晚，他將可能會缺席在本月底舉行的第二輪民主黨電視辯論。根據規定，參加電視辯論者必須得到至少6.5萬名民眾的捐款，同時在民主黨認證的至少三個民調中，獲得1%的支持率。



斯泰爾本科畢業於耶魯大學，後在斯坦福大學獲得MBA學位。他1986年創立投資公司法拉龍資本（Farallon Capital），主要負責對大學捐助、基金會等運作投資。



（來源：中新網）



