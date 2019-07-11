京台教師切磋技藝 百年校園開辦“同課異構”

第五屆京台基礎教育校長峰會10日舉辦，當日下午，峰會組織台灣與會嘉賓走進通州區貢院小學，旁聽語文學科“同課異構” 中評社北京7月11日電（記者 徐夢溪）第五屆京台基礎教育校長峰會10日舉辦，當日下午，峰會組織台灣與會嘉賓走進通州區貢院小學，旁聽語文學科“同課異構”，交流京台兩地辦學育人的經驗理念。



“同課異構”邀請到通州區貢院小學語文教師王娟和台北市士東小學校長連世驊，分別講解古詩詞《清贫乐·村居》，展現不同的教學風格和教學效果，旨在交流兩岸不同的教育方法和辦學經驗。“同課異構”活動還邀請到台灣方面和大陸方面的教育專家在活動後進行點評。課程結束後，學校還邀請台灣與會嘉賓參加面向未來的基礎教育“中華傳統文化交流與體驗”活動，體驗書法與太極課程。



貢院小學校長左春雲在接受採訪時表示，海峽兩岸血脈相連，文化相通，台灣在保護傳統文化上有其獨到之處，我們希望從台灣教育者身上借鑒轉化傳統文化的方法。這次兩岸教育界同仁在一起交流經驗，有助於探討解決如何在學校辦學實踐中，挖掘歷史文化精髓，提煉核心文化基因，創造性地將中華傳統文化轉化為新時代學生的精神力量。



貢院小學是通州區著力打造的綜合化品牌學校。從官立小學堂到如今的貢院小學，學校始終堅持走文化傳承與推新道路，提出“明遠教育”辦學目標，堅持“明德至善，篤學致遠”辦學理念，先後被評為全國傳統文化教育示範校、北京中小學文化建設示範校、北京文明校園等。



第五屆京台基礎教育校長峰會由通州區政府主辦，北京教育學院、首都師範大學等單位協辦，活動旨在增進京台校長和師生的相互了解，加深互相對中華傳統文化的認知，促進京台基礎教育交流合作。