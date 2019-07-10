第44屆世界遺產大會將在中國福州舉行

來源：央視網 中評社北京7月10日電／9號，第43屆世界遺產大會主席加拉耶夫宣布，第44屆世界遺產大會將由中國在福建省福州市承辦。這將是中國繼2004年首次在蘇州承辦第28屆世界遺產大會後第二次承辦世界遺產大會。中國近年來在保護世界遺產和推動文明交流互鑒上作出的努力得到了與會各方的讚賞。



近年來，中國在世界遺產保護工作領域做了大量的實際工作，並積極高效地與有關國際組織和國家開展合作。與會的國際組織官員和多國代表高度評價了中國為人類文化遺產的保護和復興，以及人與生態和諧環境的構建方面所做的努力，認為這是此次中國成功申辦第44屆世界遺產大會的原因所在。



聯合國教科文組織世界遺產中心主任 羅斯勒：中國是世界遺產委員會和世界遺產社區的積極成員，在世界遺產名錄上擁有許多自然和文化的世界遺址。中國在保護和管理這些遺址以及提倡和促進全球遺產保護領域做了大量的工作，中國不僅在自己所在的地區非常活躍，與亞太地區的其他國家合作，而且還與非洲地區合作，我們看到了中非合作論壇和聯合國教科文組織合作的很好的範例，這表明中國在全球範圍內開展積極活動。



科威特常駐聯合國教科文組織代表團大使 阿丹：我想感謝中國人民和政府，並且祝賀中國在本屆大會上有兩個項目列入了世界遺產名錄。中國一直以來在中國的文化保護和遺產方面都做出了非常非常努力的工作，因為他們認為這是全世界的遺產，世界上每個人都應該有機會看到這些遺產，並且今天我們聆聽了下屆也就是2020年第44屆世界遺產大會主席的發言，他說中國不僅高度重視中國的文化項目保護工作，同時也很重視與世界其他地區，如非洲、東亞的交流互鑒，因此這對於那些與中國同樣致力於此的國家來說，是一個非常積極的信號。這將有利於形成同一個世界、同一個文化體系共享和平的看法。



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