樂享大師國際音樂營　悠揚樂聲溪頭環繞

弦樂四重奏-演奏家左起小提家王般若、許淑婷、大提琴黃盈媛、中提琴巫明俐。（中評社） 中評社台北7月10日電／由台灣音樂人所成立的樂享大師國際音樂營，7月7日至12日在南投台大溪頭教育中心舉辦“2019年讓我們一起FUN音樂”活動，並於9至11日舉行“樂享逍遙音樂節－2019音樂百匯系列音樂會”共同分享學習成果。



音樂營總監周芳如表示，樂享大師國際音樂營於1996年成立迄今，曾匯聚全台數百位年輕音樂學子在六天五夜密集訓練，達到培養青少年音樂人才的目的。



主辦單位台灣室內樂藝術推廣協會理事長廖皎含，邀請具有國際知名度的多位演奏家參與，共同指導室內樂課程、個別課以及樂團合奏課程。讓來自美國、港、澳、大陸及台灣青年音樂家們在活動期間，進行音樂合作及切磋的機會。



多場精緻的室內樂音樂會，正是樂享大師國際音樂營精采的重頭戲之一。



“樂享大師國際音樂營”的音樂家及學生9至11日舉行“樂享逍遙音樂節－2019音樂百匯系列音樂會”，將來自各地的愛樂學子及演奏家們的音樂，飄揚在林木環繞，雲霧繾綣之景的溪頭自然教育園區中，以膾炙人口的樂音吸引遊客的目光，讓學生和旅客能在清新舒活的森林芬多精中一同感受音樂之美。



參與的國際演奏家包括：徐錫隆、李俊穎、王逸超、王般若、張士芃、許淑婷、黃貞綾、顏華容、林薏蕙、曾史妃、黃盈媛、巫明俐、宋鳴家等。



樂享國際音樂營http://enlightenmentsummer.weebly.com/