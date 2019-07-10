火星大氣甲烷消失之謎有新解

中評社北京7月10日電／據俄羅斯衛星網近日報道，丹麥科學家提出了一種新機制，來解釋火星大氣甲烷的消失。他們認為，風力侵蝕致火星上的甲烷電離，被電離後的甲烷與火星礦物表面反應並結合在一起，最後沉積在火星土壤裡。最新研究如獲證實，將影響我們對火星是否存在生命的理解。



15年前，歐洲航天局的“火星快車”探測器首次報告了在火星大氣中檢測到甲烷的消息。由於甲烷的來源之一與生命活動跡象有關，因而引發了科學家們極大的興趣。



此後，有關火星大氣發現甲烷和火星甲烷消失的報道頻現於報端。這使人們對第一次甲烷測量的準確性產生懷疑。不過，最新測量結果表明，火星上的確存在甲烷，但由於一種未知的機制，導致甲烷從大氣中消失，因此測得的濃度值很低。





曾有人提出，紫外線輻射引起的光化學降解致甲烷從火星大氣中消失，但這一機制無法解釋甲烷的快速消失。



奧胡斯大學的研究人員近日提出了一種新機制。他們認為，在風力侵蝕過程中，火星上的礦物質——玄武岩和斜長石可能被氧化，甲烷氣體被電離，電離的甲烷與礦物表面反應並與它們結合。研究小組已經證明，碳原子（如來自甲烷的甲基）會直接與斜長石中的矽原子結合。



他們表示，通過這種比光化學過程更有效的機制，在他們觀察的時間內，甲烷可以從大氣中去除，沉積在火星土壤中。而且，這些礦物質表面可能會產生容易發生反應的化學物質，如過氧化氫和氧自由基，而這些化學物質對生物（例如細菌）來說，毒性很大。



該小組的結果對於評估火星表面或附近存在生命的可能性非常重要。隨後，他們將研究甲烷結合的情況，以及這種侵蝕過程是否也會改變甚至完全去除更複雜的有機物質，這些物質可能源於火星或作為隕石的一部分來到火星。