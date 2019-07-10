墨西哥財政部長宣布辭職　稱與總統分歧太多

中評社北京7月10日電／ 綜合報道，當地時間7月9日，墨西哥財政部長烏爾蘇亞（Carlos Urzua）宣布辭職，墨西哥股市與墨西哥比索匯率雙雙下跌。



據美國全國廣播公司（NBC）報道，截至美國東部時間下午4時5分，比索兌美元匯率下跌1.1%，至19.13，創下一個月來的最低水平。



墨西哥股市也受到衝擊。據“中央社”報道，墨西哥股市下挫了1.77%。



據報道，烏爾蘇亞是受人尊敬的經濟學家，他在社交媒體“推特”上發布了一張辭職信的照片。在信中，他指出他和墨西哥總統在經濟問題上存在大量分歧。其中一些原因是“本屆政府在沒有充分依據的情況下做出了公共決策”。



他說：“我相信，所有的經濟政策都應該建立在證據的基礎上，然而，在我的任期內，這些信念沒有得到回應。”



他還對墨西哥總統任命的官員“對公共財政一無所知”提出猛烈批評，並表示“無法接受”。



報道稱，墨西哥總統奧布拉多爾接受了烏爾蘇亞的請辭，並任命現任副財政部長艾雷拉（Arturo Herrera）接任財長。



據悉，有數據顯示，墨西哥第一季度經濟增長陷入停滯，同比僅增長0.1%。奧布拉多爾的一些經濟政策舉措，比如取消在墨西哥城建造一座新機場的130億美元項目，已經招致了墨西哥商界的批評。



（來源：中新網）

