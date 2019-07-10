英國拒絕兩家俄媒參加新聞自由會議

中評社北京7月10日電／綜合塔斯社和俄新社報道，7月10日至11日，由英國和加拿大共同舉辦的“全球新聞自由會議”（Global Conference for Media Freedom）在英國倫敦舉行，俄羅斯兩家知名媒體被禁止參加會議，引發俄方不滿。俄總統新聞秘書佩斯科夫對此表示遺憾，稱此舉很荒謬。



據悉，被禁止參會的兩家俄羅斯媒體是 “今日俄羅斯”電視台（RT）以及“衛星通訊社”（Sputnik）。根據會議主辦方之一——英國外交部的說法，禁止這兩家媒體參會的原因是它們“積極地散布假消息”。



對此，俄羅斯外交部發言人瑪利亞·扎哈羅娃9日回應，要求英國方面提供具體事實依據證明該說法。她說：“否則俄方將把該指責視為詆毀俄羅斯媒體聲譽的誹謗，這正是散布假新聞和虛假信息的生動例子。”



俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫9日稱，英國當局禁止兩家俄媒參加全球新聞自由會議的舉動是荒謬的，此舉破壞了會議的權威性，他對此表示遺憾。佩斯科夫指出，當新聞記者被拒絕於門外，也就沒法認真地談新聞自由了。



此外，總部設在紐約的國際非政府組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）9日致函英國外交大臣傑裡米·亨特，對主辦方以“散布假新聞”為由禁止俄媒參會一事表達了憂慮，認為這是不恰當的。



（來源：中央廣電總台國際在線）