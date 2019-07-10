亞太城市峰會舉行　分享垃圾管理理念

中評社北京7月10日電／垃圾分類最近成為中國各地的熱點話題。然而分類只是城市垃圾管理其中的一個環節，分類之後的垃圾處理與回收對於城市環境，以及生態環境的保護同樣關鍵。7月10日，在澳大利亞布里斯班閉幕的亞太城市峰會上，澳大利亞各大城市的市長與企業、個人代表以塑料垃圾為例，分享了他們垃圾管理的理念。



13歲的澳大利亞男孩爾連·艾克來自新南威爾士州拜倫港。當這個在海邊長大的孩子看到塑料為海洋環境和海洋生物帶來的危害後，便從2018年開始化身“無塑料男孩”，同他的母親一起在拜倫港附近的各個學校宣傳杜絕塑料污染的必要性。在布里斯班市舉行的亞太城市峰會上，當地市政府邀請了這位“無塑料男孩”向參會的政府與企業代表們講述了他向塑料污染宣戰的故事，“當我告訴其他孩子我想拍一部紀錄片，來講述塑料是如何危害海龜的時候，有個孩子問我：‘你為什麼想救這些動物呢？它們吃塑料是它們自己的問題’。於是我就開始思考如何才能讓大家重視（塑料污染）。我看到澳大利亞紐卡斯爾大學的一項研究表明，每個人每天要吃掉一個信用卡大小的塑料。塑料帶來的污染已經開始損害到我們人類的免疫和生殖系統，破壞了我們肝、腎，甚至會導致癌症。”



爾連·艾克只是澳大利亞國內眾多關心塑料污染的年輕人的一個縮影。澳大利亞四面環海，海洋不僅賜予了澳大利亞美麗的海灘，還有豐富的漁業資源。同時，澳大利亞也是一個塑料製品的消費大國。僅在2016至2017年一年的時間，澳大利亞就使用了350萬噸的塑料製品，其中僅有不到12%被回收利用，其餘大部分都被運往海外。但是隨著中國、印度尼西亞等國家拒絕接受塑料垃圾進口，澳大利亞也被迫要自己想辦法來處理。有的地方政府開始嚴控塑料的使用，比如，澳大利亞塔斯馬尼亞州首府霍巴特。該市近年人口增長迅速，垃圾管理的壓力也在隨之日益增長。霍巴特市市長安娜·雷諾茲介紹說，一年後霍巴特市內將完全禁止使用任何一次性塑料包裝，“霍巴特市正在積極推進一項法規，禁止商家和企業使用一次性塑料包裝。一年後，他們必須使用可降解的材料，比如像一次性咖啡杯的蓋子，明年霍巴特所有的咖啡店必須要使用可降解的咖啡杯蓋。”



雷諾茲也強調，儘管可能會導致日常消費價格小幅上漲，但是霍巴特市民都非常配合，願意從點滴做起減少使用塑料製品。



另一方面，澳大利亞各州市也在推廣“回收經濟”，鼓勵民眾與企業養成回收利用的習慣。馬克·庫姆就是這其中的一員。他的公司將工業塑料廢品回收再加工後，可以替代鋼筋等其他材料作為路面混凝土的加固材料。他說，這樣不僅可以回收利用工業塑料，還可以降低鋪設道路的成本，提高效率，“我們把塑料垃圾重新利用，製作成混凝土中的加固材料，我們叫它‘微型塑料纖維’，用來替代平時使用的加固材料。這種塑料纖維可以把生產過程中產生的二氧化碳減少90%，同時成本可以降低3%至5%。而且施工效率反而可以翻一番。”