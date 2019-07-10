中國城鎮人口增至8.3億　戶籍制度改革落地

中評社北京7月10日電／中國國家統計局近日發布的《新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告之二》顯示，改革開放以來，中國城鎮化進程明顯加快，城鎮常住人口增加到8.3億人，城鎮化率則提升到近60%。



《報告》顯示，改革開放前，中國城鄉差距很大，城鎮化發展緩慢，城鄉處於分割狀態。改革開放後，戶籍束縛逐漸鬆綁，城鎮化開始加速，城鄉之間勞動力、土地、資金等要素市場界限被打破，帶動城鄉差距大幅度縮小，一些地區率先實現了城鄉一體化。1978－2018年，中國城鎮常住人口從1.7億人增加到8.3億人，城鎮化率從17.92%提升到59.58%；城市數量從193個增加到672個，建制鎮數量從2176個增加到21297個。北京大學校務委員會副主任海聞認為，城鎮化的推進是與中國經濟起飛的過程相伴相隨的。他說：“當我們在加速工業化的過程中，這時農業就相對地變得不那麼吸引人了。當工業部門起來後，勞動生產率更高，工資更高，所以更多的人就被吸引到城裡來，所以農民工開始大量進城，這才是中國經濟起飛的開始。”



海聞同時指出，中國的城鎮化還有極大的繼續推進空間，“一個國家，當一個產業（占GDP）比重下降的時候，相應的勞動力（占比）也要下降。美國農業很發達，但只占GDP的1%左右，所以美國的農民也只占1%，300多萬人左右。我們農業產值降到了只有GDP的8%，但我們的農業生產力還有超過（勞動力總量的）40%。我們的城鎮化是滯後於工業化的。”



2013年以來，中國戶籍制度改革全面落地，農業轉移人口市民化提速。2014年7月，國務院發布《關於進一步推進戶籍改革制度的意見》，建立起城鄉統一戶口登記制度；2016年9月，國務院正式發布《推動一億非戶籍人口在城市落戶方案》，要求2016－2020年間，城鄉區域間戶籍遷移壁壘將加速破除，配套政策體系要進一步健全，戶籍人口城鎮化率年均要提高1個百分點以上，年均轉戶1300萬人以上。今年4月發布的《2019年新型城鎮化建設重點任務》中更是明確了相關城市放寬落戶的具體要求：城區常住人口100萬～300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制；城區常住人口300萬～500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制。國家發展和改革委員會城市和小城鎮中心主任史育龍表示，通過戶籍制度改革來推進城鎮化，將為中國經濟增長提供更強的內生動力，“這次《新型城鎮化建設重點任務》的發布，給全社會一個非常積極的信號，就是通過人、土地這些基本要素流動性的進一步增強，能顯著激發經濟增長的內在活力與動力。”



（來源：中央廣電總台國際在線）