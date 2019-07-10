商務部：推動便利店品牌化連鎖化發展

中評社北京7月10日電／據中央廣播電視總台經濟之聲《天下財經》報道，便利店是最貼近老百姓生活的零售業態，也是滿足人們便利消費需求、服務民生的重要行業。商務部近日發布《通知》，要求各地要抓緊制定品牌連鎖便利店發展工作方案，推動便利店品牌化連鎖化發展，提高消費便利性，提升消費品質。



便利店品牌化連鎖化發展 提高消費便利性



根據商務部的《通知》，品牌連鎖便利店發展工作要以城市為單位推進，直轄市、計劃單列市和省會城市要在7月底之前將工作方案報送，其他城市於9月底之前報送。針對影響品牌連鎖便利店發展的突出問題，借鑒北京、西安、福州等城市做法，從店鋪選址、註冊登記、經營許可、技術應用等方面予以支持，為便利店發展營造良好營商環境。



中國連鎖經營協會副秘書長王洪濤認為，推進連鎖便利店發展對於城市化進程、激發消費潛力發揮了積極作用。“一方面是經濟發展，另一方面也是消費升級，還有一個方面，消費者消費習慣的變化，同時也是中國城市化的進程。”



做好城市商業網點規劃 為便利店規模增長提供空間保障



今年初，商務部確定鼓勵便利店發展成為今年促進消費的重點。政策春風之下，便利店迎來大舉擴張期。不過，與日本平均1500人擁有一家便利店相比，目前我國是13000人左右一個便利店。即便國內新零售業務發展最好的上海，各品牌瘋狂開店，但是在數字上仍有差距。



在中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍看來，可以從兩方面填補這個“缺口”。“提升便利店的質量是現在提升便利店數量的一個前提。第二，在城市的商業網點規劃和社區規劃當中，要為便利店留出足夠的發展空間，從而為便利店規模的增長提供必要的空間保障。”

