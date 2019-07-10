美國將豁免110種醫療設備等中國進口商品高關稅

中評社北京7月10日電／據中華人民共和國商務部消息，美國政府周二表示，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅，這讓一些曾表示這些關稅損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。



2018年7月6日，在雙邊貿易戰的首輪戰役中，美國對價值340億美元的中國進口商品加征25%的關稅。這場貿易戰已經擾亂了全球供應鏈，耗費了數十億美元。今日公布的這份範圍相對較小的豁免清單，可追溯到該實施日期起生效，並從周二起為期一年。



一名美國官員在一份電子郵件聲明中表示，美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽與中國副總理劉鶴和商務部長鐘山周二通了電話，繼續就解決懸而未決的貿易問題進行談判。談判在中斷兩個月後恢復，但兩國針鋒相對的關稅之爭已經持續了一年。華盛頓希望北京解決美國官員認為的數十年來的不公平和非法貿易行為。



在美國貿易代表辦公室做出上述豁免之前，過去一年已經批准了1，000項豁免。美國已對價值2，500億美元的中國進口商品徵收關稅，並威脅要對另外3，000億美元中國商品徵收關稅。



6月底，美國總統特朗普和中國國家主席習近平舉行會談，同意在雙方恢復談判的同時，暫停對價值3，000億美元的中國輸美消費品加征關稅。



美國貿易代表辦公室豁免了世界最大的醫療設備製造商美敦力（Medtronic）（MDT.N）用於治療肝臟腫瘤設備的一個部件，是該公司獲批的12項豁免請求之一。美敦力辯稱，研發投入較高的零部件並非在中國生產，它們面臨的知識產權盜竊風險最大。



網絡安全公司Palo Alto Networks Inc（PANW.N）也獲得了從中國進口的一個電子元件的關稅豁免，這是一種鉭電容，用於控制網絡防火牆設備中的電流。



該公司辯稱，替代品不在美國生產，而且這種電容器不屬於“中國製造2025”計劃中的高科技項目。特朗普政府稱，該計劃受到了不公平的補貼，導致美國知識產權被盜。