中評關注：藍綠陣營後院快失火　對柯有利？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）目前2020大選形勢仍然撲朔迷離，藍綠陣營各自有分裂、小黨林立的憂慮，讓2020如同春秋戰國，雖然無黨籍台北市長柯文哲仍未宣布參選2020，但無黨無派似乎成為柯的無形資產，不僅少了分裂的負面消息，還多了不少小黨爭取合作的消息不脛而走，2020的前哨似乎對柯文哲有利，值得關注。



民進黨日前結束初選程序，由蔡英文代表爭取2020連任，就連在初選過程中力挺前“行政院長”賴清德的高齡94歲獨派大老辜寬敏都與蔡盡釋前嫌，打算出面協助民進黨整合，但身為事主的賴清德卻從黨內初選結束後，一路神隱至今，僅有傳聞“賴樂與蔡談合作”，但也未見賴出面證實。



況且，外傳陳水扁、喜樂島聯盟將籌組新政黨，增多了一股分裂民進黨的勢力，若賴清德一直神隱未出面協助蔡英文整合，恐怕種種跡象都令人懷疑民進黨在初選後的整合效果有限。



中國國民黨也同樣面臨著分裂危機，黨內在8至14日進行黨內初選民調，但現在已出現韓粉認為黨中央會“做掉”高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘認為民進黨會灌票給韓，已透露著韓、郭、黨中央三方互不信任的角力狀態，未來初選結果一出爐，會不會有韓、郭哪一方不服結果，反而跟黨中央唱反調脫黨參選到底，都需要密切注意。



另外，國民黨前“立法院長”、現不分區“立委”王金平的動向一向成謎，王金平日前在“院長與傳統市場幹部有約”餐會上說溜嘴的“連署”事件，似乎也透露著在國民黨初選後將有一場“茶壺裡的風暴”，即便現在藍營民調領先，但國民黨若分裂，2020只能拱手讓人。



在藍綠陣營都面臨分裂隱憂、負面消息影響士氣的情況下，仍未宣布參選2020的柯文哲卻屢屢傳出小黨願意合作的消息，如親民黨組織部主任張碩文就稱，柯是“1+1大於2”是好的母雞人選，甚至藍綠陣營都有地方意見領袖接連“跳出來”友柯，國民黨台北市議員鍾小平就開了退黨助動員的第一槍。



柯文哲日前下高雄時，拜會屬英系的高雄農田水利會長呂文豪、柯9日參拜彰化鹿港護聖宮時，與國民黨主席十多年交情的護聖宮主任委員林肇睢全程接待，民進黨彰化福興區黨部主任鄧厚根、前台聯黨“立委”黃文玲等綠營人士也都到場，而黃文玲也稱，“將來會有更多的國民黨或者是民進黨會跳出來支持柯，我們慢慢地丟出來”。



民調的長期趨勢中，柯文哲從25%掉到近期的約20%，而蔡英文則因為香港事件，炒熱了台灣社會“抗中”的情緒，近期從20多%竄升到超過30%，這一來一往對比下，柯、蔡之間遊走的支持率約5至10%，但隨著台灣社會情緒平緩、選前民眾開始放大檢視蔡政府施政成績的情況下，若柯文哲宣布參選2020，而藍綠陣營都陷入分裂危機，柯能不能因此得利，值得觀察。