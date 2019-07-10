今年31省份全部調整社保費率

中評社北京7月10日電／據中新經緯報道，今年5月1日起，國務院辦公廳印發的《降低社會保險費率綜合方案》開始正式實施，降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例至16%。同時，延長階段性降低失業保險費率的期限至2020年4月30日。此次降費是“雙降”，一是降費率，二是降費基。



具體來看，方案中的三項內容與個人有著密切的關係：一是降低城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，高於16%的省份可降至16%。二是繼續階段性降低失業保險和工傷保險費率，現行的階段性降低費率政策到期後再延長一年至2020年4月30日。三是調整社保繳費基數政策。將城鎮非私營單位和城鎮私營單位就業人員平均工資加權計算的全口徑城鎮單位就業人員平均工資作為核定職工繳費基數上下限的指標，個體工商戶和靈活就業人員可在一定範圍內自願選擇適當的繳費基數。



降低社保費率是社保降費新政的一項重要內容，據中新經緯客戶端統計，今年以來，31省份公布了降低社會保險費率方案，將企業養老保險單位繳費比例降至16%的水平，並將階段性降低失業保險費率、工傷保險費率的政策期限延長；此外，多省份也公布了今年的社保繳費基數。



目前，我國職工社保“五險”包括養老、醫療、工傷、失業、生育五大類，此次降低社保費率主要集中在養老、失業、工傷三個險種。



此前，各地養老保險企業繳費比例不一。如河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江等11省份是20%；北京、天津、內蒙古、貴州、江蘇等16省份為19%；福建、山東兩省份則為18%，僅有廣東、浙江兩省的企業養老保險單位繳費比例低於16%，分別為13%、14%。針對這種情況，廣東、浙江今年分別在其降低社保費率方案中提出，對機關事業單位養老保險單位繳費比例進行下調。



中新經緯客戶端注意到，廣東省人力資源和社會保障廳於4月30日印發《廣東省城鎮職工基本養老保險單位繳費比例過渡方案》，方案提出，逐步提高企業職工養老保險單位繳費比例，單位繳費比例為13%的市，2020年底前將單位繳費比例調整為14%，具體的過渡計劃由各市人力資源社會保障、財政、稅務部門制定。今後再根據國家統一部署，將單位繳費比例逐步過渡到全國統一標準。另外，將全省機關事業單位養老保險單位繳費比例由20%統一下調為16%。據了解，該過渡方案有效期為五年。



同日，浙江省人社廳會同4部門聯合印發《關於降低社會保險費率有關問題的通知》，通知明確，自2019年5月1日起，全省機關事業單位基本養老保險單位繳費比例降至16%。不過，浙江省企業基本養老保險繳費比例如何調整還尚未明確。



此外，目前31省份均提出將階段性降低失業保險費率政策延長一年，從2019年5月1日起，執行至2020年4月30日。即失業保險繼續執行1%的繳費比例。



上海財經大學公共經濟與管理學院教授鄭春榮對媒體表示，不論是廣東調高繳費比例還是北京上調繳費基數下限，目的均是逐步過渡到全國統一標準，有利於各地公平競爭，防止“馬太效應”。



養老金髮放有保障



多地積極應對



社會保險繳費標準直接關係到企業的經營成本，企業和參保人員的繳費負擔。降低社會保險費率，是給企業“減負”、優化營商環境、完善社會保險制度的重要舉措。



人社部表示，社保降費方案實施到位後，2019年按照新方案可減輕企業養老保險繳費負擔1900多億元，減輕企業失業保險、工傷保險繳費負擔1100多億元，3個險種合計全年可減輕社保繳費負擔3000多億元。



很多職工會關注，降低社會保險費率以後，養老保險待遇的按時足額發放是否會受到影響？別擔心，降低社保費率雖然在一定程度上減少了社保基金收入，但不會影響養老金髮放。



財政部社會保障司司長符金陵此前表示，降低養老保險費率在有效減輕企業社保繳費負擔的同時，確實會減少養老保險基金收入，加大基金收支壓力，但全國養老保險基金整體收大於支，滾存結餘不斷增加，總體上不會造成養老金支付風險，不會影響養老金按時足額發放。



根據最新年報統計，2018年，企業職工基本養老保險基金各項收入3.7萬億元，支出3.2萬億元，2018年底基金累積結餘約4.8萬億元，有較強的支撐能力。



從地方來看，各地人社部門也給廣大職工送上了“定心丸”，多地強調降費不會影響養老金髮放。



四川人社廳表示，從該省養老、失業和工傷保險現有結餘看，總體上能夠支撐養老保險制度性降低費率和失業保險、工傷保險階段性降低費率。降費並不意味著社保待遇的下降。



河北省財政廳表示，降費會減少基金收入，但不會影響養老金髮放。河北已經制定了風險防控預案，財政部門和人社部門會採取有效措施進行應對，各級財政會繼續加大對企業養老保險基金的補助；同時，中央調劑金補助力度也將進一步加大；建立缺口分擔機制，通過盤活存量資金、處置國有資產、財政預算安排等多渠道籌資彌補基金收支缺口，建立風險儲備金。



內蒙古財政廳指出，內蒙古養老保險基金收支狀況比較穩健，具有較好的支撐能力。2018年，內蒙古企業職工基本養老保險基金收入714.9億元；基金支出739.8億元，中央調劑金受益30.5億元，基金當期結餘5.6億元，全區基金累計結餘572億元。內蒙古自治區財政廳將與相關部門採取更為積極有效的措施化解基金收支壓力，能夠確保不會形成養老金支付風險，切實保障養老金按時足額發放。



遼寧是全國企業養老保險單位繳費比例最高的省份之一，遼寧省人社廳表示，企業社保繳費負擔較重，不利於形成公平競爭的市場環境，在一定程度上影響了該省的營商環境。降低費率後，參保繳費“門檻”下降，有利於提高企業和職工的參保積極性，將更多的職工納入到職工養老保險制度中來，形成企業發展與養老保險制度發展的良性循環。《實施方案》落實到位後，僅企業養老保險預計2019年可減輕企業和個人繳費負擔110億元左右。



（來源：文匯網）

