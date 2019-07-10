美金融大亨涉未成年性交易受審

（圖片來源網絡） 中評社北京7月10日電／綜合美聯社、法新社及《紐約時報》報道：金融投資者、美國億萬富翁傑弗裡·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌引誘數十名少女到他位於紐約和佛羅里達州的豪宅，再付錢要求她們與自己進行性交易，最年輕的受害人事發時只有14歲。8日，愛潑斯坦在位於曼哈頓的紐約南區聯邦法庭受審，並堅稱自己無罪。愛潑斯坦與多名高層政要和社會名流往來密切，有分析認為這宗案件可能引出更多美國深層政治腐敗。



現年66歲的愛潑斯坦6日乘私人噴射飛機從巴黎返回美國後被捕。8日，他身穿深藍色囚衣在曼哈頓地區法庭受審。愛潑斯坦被控一項與未成年進行性交易罪名和一項共謀性交易罪名，一旦定罪，將面臨長達45年徒刑。在本月15日前，他將繼續待在獄中，等待獲准交保。



刻意鎖定未成年人



聯邦檢察官傑弗裡·伯曼在起訴書中表示，愛潑斯坦至少在2002至2005年間，向未成年少女支付數百美元，安排她們到自己位於紐約上東區的豪宅和佛羅里達棕櫚灘的別墅進行裸體“按摩”及其他性行為，並付錢給其中一些人，讓她們替他招募更多女孩，部分受害人當時只有14歲。



伯曼還說，在愛潑斯坦被捕後，調查人員搜查了其紐約住宅，發現了數百，甚至數千張有性意味的照片，上面的女孩看似未成年，此外還有帶著“女孩照片裸體”等手寫標簽的光盤。



愛潑斯坦2008年就已因相關案件與佛羅里達州檢方進行認罪協商。根據法庭文件，愛潑斯坦表示他與據稱是受害者之間的關係屬兩廂情願，他也相信事發時她們都已年滿18歲。不過，根據伯曼的起訴書，若干受害者曾明確向愛潑斯坦告知年齡，因此他是“刻意鎖定未成年人”。



特朗普克林頓急撇關係



愛潑斯坦是金融界大腕，與美國前總統克林頓、現任總統特朗普和英國安德魯王子等人均來往密切。愛潑斯坦被捕，是不多見的一樁令左右兩派都滿意的事，一來是因為正義最終得到了伸張，