觀察：金價漲勢能否持續

中評社香港7月10日電／今年年初以來，在避險情緒和多國央行降息等支撐下，黃金市場表現搶眼。然而，隨著美國聯邦儲備委員會本月利率決議即將成為市場關注焦點，金價行情也將步入關鍵時期。



今年上半年，國際金價漲幅超過8%。7月9日，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價比前一交易日上漲0.5美元，收於每盎司1400.5美元，漲幅為0.04%。



據新華社報道，分析人士認為，本輪金價上漲，主要緣於世界經濟前景不確定導致各國央行減持美元資產和加強儲備多元化的意願增強。此外，多國轉入降息通道，也提振了資本市場對黃金的需求。



各國央行一直是黃金市場的主力買家。世界黃金協會數據顯示，過去四個季度，各國央行總購金量為715.7噸，創歷史新高。其中，今年第一季度，各國央行總購金量同比增長68%。該協會認為，對儲備多元化及安全、流動性資產的需求，是全球央行購金的主要動力。



加拿大蒙特利爾銀行資本市場公司分析師團隊表示，多重宏觀逆風因素強化了各國央行從美元資產轉向多元化資產的需求，預計今年是央行購金“大年”。



此外，美聯儲和歐洲央行近期釋放的寬鬆貨幣政策信號也利好金價上漲。美聯儲在上次貨幣政策例會後聲明“將採取適當措施維持美國經濟擴張”。歐洲央行行長德拉吉上月也表示，若經濟前景沒有改善，可能採取額外刺激措施。



世界黃金協會市場情報部門負責人阿利斯泰爾·休伊特表示，大西洋兩岸的央行暫停緊縮和潛在的政策寬鬆將為金價提供支撐。瑞銀分析師團隊也指出，利率持續下調是支撐金價的重要因素。



芝加哥商品交易所預測顯示，市場認為美聯儲在7月底貨幣政策例會後降息25個基點的概率已經超過95%。在強烈降息預期下，當前黃金市場投資者最關注的是美聯儲主席鮑威爾10日將在國會眾議院金融服務委員會聽證會上的發言。



徽章諮詢公司首席市場分析師欽坦·卡爾納尼表示，鮑威爾對於利率的表態將決定本月黃金、白銀和美元指數的走向。