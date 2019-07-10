中國衛星WiFi首測　網絡“永不斷線”

中評社北京7月10日電／中國正在建設的第一個全球低軌寬帶互聯網星座系統─虹雲工程，日前傳來最新進展。中國航天科工集團有限公司（簡稱：航天科工）發布消息稱，其去年成功發射的虹雲工程首星已進行首次多網絡用戶測試，共有10餘名首星研製人員作為首批體驗用戶現場進行了WiFi聯網體驗，成功進行高清視頻通話、高清視頻點播等多媒體服務，為中國打造天基互聯網邁出重要一步。虹雲工程計劃發射156顆衛星，旨在為全球用戶提供被譽為永不失聯的網絡服務─隨時隨地的“星鏈”WiFi互聯網接入，計劃在2021至2025年完成部署，開展正式運營服務。＼大公報記者 劉凝哲北京報道



虹雲工程是覆蓋全球的低軌寬帶通信衛星系統，由航空科工牽頭研製。該系統將以天基互聯網接入能力為基礎，融合低軌導航增強、多樣化遙感，實現通、導、遙的信息一體化。鴻雲工程計劃發射156顆衛星，旨在為全球用戶提供隨時隨地的“星鏈”WiFi互聯網接入。整個工程實施分為技術驗證、業務試驗和業務系統建設3個階段，並計劃於“十四五”（2021至2025年）完成整個工程的部署，開展正式的運營服務。



虹雲將射156星覆蓋全球



虹雲工程是航天科工大力推動商業航天發展的“五雲一車”（飛雲、快雲、行雲、虹雲、騰雲和飛行列車）工程項目之一。2018年12月22日，虹雲工程首星成功發射，次日，信關站、用戶站經衛星成功建立雙向通信鏈路，信號一次連通成功，第三天，衛星在軌測試圓滿成功。2019年2月，鴻雲首次全系統、全流程互聯網業務通信功能測試，測試試驗任務獲得成功。近期，首次多網絡用戶測試順利完成。



記者從航天科工發布的信息中看到，共有10餘名首星研製人員作為首批體驗用戶現場進行WiFi聯網體驗。體驗人員關閉4G信號，登陸衛星用戶站的WiFi熱點。隨著衛星入境，眾人先後成功連上互聯網，他們有人與家人視頻通話，有人刷起抖音，還有人成功網購下單，“網速比家裡還快”。



據報道，虹雲工程總設計師向開恒向中新社表示，實踐證明，虹雲工程已在低軌寬帶衛星互聯網通信技術上向前邁出一大步並走在內地前列。後續，中國航天科工還將參與到多星組網、全球覆蓋服務的計劃中。