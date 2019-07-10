韓粉15日黨中央等結果　韓：可關心但別包圍

韓國瑜呼籲支持者可以關切初選，但不要包圍黨中央，感覺很嚇人。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月10日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選民調從本月8日至14日舉行，15日上午11時將在中央黨部公布結果。韓粉全台串連召號15日當天赴黨中央聆聽結果。媒體下午詢問高雄市長韓國瑜怎看韓粉要“包圍”黨中央一事？對此韓呼籲，大家可以關心，但不要“包圍”，這聽起來非常嚇人，且現在科技發達，在家裡、辦公室等都可以關切答案揭曉。



韓國瑜表示，如果用“包圍”這帶有“威脅”，也要勸所有支持韓國瑜的好朋友不要這樣子，或有過激的行為，大家平常心，靜靜等待初選結果。



對於民調期間有支持者自製“教戰守則”力挺，韓說，他甚至有聽到支持者接到電話後開心得淚流滿面。這些對我而言都非常感動，我要再次呼籲支持韓國瑜的朋友“愛與包容”，這是台灣很重要的價值。



另外有媒體關注韓國瑜租屋處曝光，傢俱是不是自己的？曝光後是否會選擇再次搬家？



韓國瑜表示，室內傢俱都是房東的，但他現在擔心造成鄰居困擾，如果鄰居一困擾，可能又逼著我要搬家了。這房子2、30坪簡簡單單住得自在，自己在家也會煮菜、煮水餃、煎荷包蛋，至於按摩椅有時回家腰痠背痛，還會電動按摩一下。