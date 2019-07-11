姚雲竹析國際軍事形勢和中國安全環境

姚雲竹（中評社資料圖） 中評社北京7月11日電（記者 李娜）第八屆世界和平論壇7月8－9日在北京舉行。中國軍事科學學會高級顧問、軍事科學院前中美防務關係中心主任、退役少將姚雲竹參加論壇舉行的“國際軍控和軍備競賽”分論壇時表示，當前中國面臨著更加複雜的安全環境，中國希望軍控、裁軍和核不擴散機制必須是完整的，但目前除了在裁軍和軍備競賽、不擴散機制方面的挑戰，還存在一些更深層次的各國政府的理念問題。姚雲竹認為我們必須要有一些冷戰後的共識，即核戰爭沒有贏家。在維持現有機制的問題上，我們可以嘗試督促美國遵守《中導條約》精神，至少把《新削減戰略武器條約》再延長五年，也可以敦促伊朗和美國在核不擴散問題上談判出一個解決方案。



姚雲竹主要從以下四個問題展開對國際軍事形勢評估和中國安全環境的看法。



第一個問題，世界軍控和核不擴散機制現在面臨的挑戰是什麼？姚雲竹認為，目前在裁軍和軍備競賽、不擴散機制方面的挑戰，還有一些更深層次的各國政府的理念問題，比如如何看待核武器，如何定義核武器的所發揮的作用，尤其是對於國防安全。



首先關於軍控以及裁軍方面的挑戰，美國和俄羅斯沒有繼續軍控的進程，現在美俄也在商討是否要進一步削減武器，但姚雲竹認為現在看來在未來一段時間內不太可能實現。同時《新削減戰略武器條約》是否能夠再延期五年也是一個問題，普京總統和特朗普總統在日本大阪G20會面之後，他們已經同意要開啟對話，也許會將條約再延期五年，讓我們拭目以待。



二是美國已經開始並最終會退出《中導條約》，這個條約是冷戰之後裁軍的主要成就，針對美國的行動，俄羅斯也開始不再履行這個條約的相關義務。姚雲竹認為《中導條約》是不擴散機制非常重要的基石，我們不應該毀壞。現在美國對伊朗採取單方面制裁，而伊朗也已經決定終止部分伊核協議下的義務，而中國和歐洲國家希望伊核協議能夠持續生效，但現在看來，可能《伊核協議》最終失效是不可避免的。



三是在國家安全戰略中，似乎核武器被提到日程上來。去年美國發布的《核態勢報告》提出，削減核武器並停止發展新的核武器來應對大規模的衝突，降低了核武器發展的門檻。姚雲竹表示，軍控機制一旦崩潰或者受到一些挫折，核武器在國際軍備競賽中發揮更加顯著作用的時候，我們沒有理由不擔憂核武器擴散，以及核武器使用的更高風險，無論是有意的還是無意。

