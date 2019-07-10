意大利對外貿易委員會主席費羅（來源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京7月10日電／正在中國訪問的意大利對外貿易委員會主席卡洛·費羅10日上午在北京接受記者採訪時表示，今年3月中國國家主席習近平訪問意大利期間，意中兩國簽署了關於“一帶一路”合作的諒解備忘錄，借此契機，站在意中關係新的起點上，今年11月意大利將作為主賓國參加第二屆中國國際進口博覽會（下稱“進博會”），這有助於進一步落實兩國元首會晤所取得的成果，推動兩國“一帶一路”務實合作，屆時“意大利製造”將在第二屆進博會上大放異彩。



據費羅主席介紹，今年意大利將在進博會國家展上隆重推出“意大利國家館”，用先進的技術手段將文藝復興時期的藝術、建築呈現給廣大觀眾。在企業展部分，今年意大利企業報名參展更加積極踴躍，湧現出了更多有實力及影響力的意大利企業，其規模及重要性較去年有較大提升，將集中展示“意大利體系”和“意大利製造”的品質。



費羅主席表示，通過參加今年的進博會，希望中國各行業協會和廣大消費者可以更清楚地認識和了解“意大利製造”的優勢以及意大利產品的優質，從而進一步擴大意大利對華出口份額，推動兩國經貿合作邁上新台階。



（來源：中央廣電總台國際在線）