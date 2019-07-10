超警！災情緊急！南方地區全力抗擊洪澇災害

這是7月9日在湘江長沙段西岸拍攝的已被上漲的江水淹沒的一處親水步道（無人機拍攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／緊急轉移群眾、搶修受阻路段、進行24小時巡查……連日來的強降雨造成湖南、江西、廣西、福建等地出現超警戒水位洪水，導致交通受阻、房屋倒塌等不同程度災害。面對災情，各地全力做好防災救援工作，確保人民群眾生命財產安全。



超警！面對洪水來襲，各地啟動防汛應急響應。7月6日以來，湖南省境內的湘、資水幹支流共45站次發生了超警戒水位洪水，部分河段發生了超保洪水。湖南省防指從9日8時起，將全省防汛應急響應由四級提升至三級，防守重點區域為湘水、資水流域各市州。長沙市湘江江心的橘子洲景區9日11時緊急閉園，長沙地鐵2號線在橘子洲站將不停站通過，恢復運營時間待定。



受持續強降雨影響，江西境內贛江支流、撫河、信江共16條河流23站發生超警洪水，超警幅度0.03米至1.38米，贛江中游水位仍呈上漲態勢。截至9日6時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位18.56米，較多年均值（17.64米）偏高0.92米。鑒於當前防汛形勢，9日10時，江西省防指將防汛四級應急響應提升至三級，派出4個工作組指導防汛工作。



“要把保障人民生命安全作為頭等大事，充分估計本輪強降雨防禦工作的嚴峻性和複雜性……”9日11時，福建省防指提升防暴雨應急響應為三級。在福建省防指辦公大樓內，值班電話響聲此起彼伏，一張張醒目的降雨量預報圖、地質災害等級預報圖牽動人心，一場研判雨情水情的會商會正在舉行。



災情緊急！各地全力救援。



在湖南攸縣，9日暴發山洪災害。攸縣政府相關部門迅速組織各類救援力量趕赴現場展開搜救，加強對低窪地帶、中小河流、山洪地質災害易發區、山塘水庫等重點區域巡查排查。目前，搶險救災工作仍在緊張進行中。截至9日上午，暴雨已致湖南省23條普通國省幹線公路的40處路段因水毀災害導致阻斷，經公路部門奮力搶通，大部分路段已恢復通車，目前仍有5條幹線共6處阻斷路段在搶通中。



記者從廣西壯族自治區應急管理廳獲悉，截至9日17時，廣西南寧、柳州、桂林、貴港、百色、河池、來賓、崇左等8市40縣（市、區）遭受洪澇災害，農作物受災面積15124.6公頃，倒塌房屋229戶467間。本次災害過程造成286329人受災，當地政府緊急轉移安置9302人。