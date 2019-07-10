韓國瑜臉書發文　2小時1.7萬個讚3千留言

韓國瑜表示，衣帶漸寬終不悔，因為，這是他的選擇。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北7月10日電／中國國民黨2020初選民調8日至14日進行，高雄市長韓國瑜今天在臉書發文抒發心情寫到，人生道路總是充滿一道道選擇題，面對抉擇，他似乎總是像詩人佛洛斯特所寫的那樣”took the road less traveled by”（選擇較少人走的路），18年前離開政壇如是，18年後亦復如是。只要能為這個“國家”和社會多做一點該做的事、多付出一份正向的力量，他多憔悴一點也應該。所以，衣帶漸寬終不悔，因為，這是他的選擇。



發文短短二小時內，有1.7萬人按讚，3千則留言。韓粉紛紛留言表示，“韓國瑜市長，心疼您又瘦了，心疼你做了一堆巿政被抹黑”、“加油！保重身體安康，堅定不移支持韓市長”、“市長辛苦您了，我們都在家等電話都不敢離話機太遠怕漏接，緊張好緊張”、“保持身體健康才走得久，韓國瑜市長加油喔”。



以下為韓國瑜臉書全文：



人生道路總是充滿一道道選擇題，面對抉擇，我似乎總是像詩人佛洛斯特所寫的那樣，”took the road less traveled by” （選擇較少人走的路）— 18年前離開政壇如是，18年後亦復如是。



只要能為這個“國家”和社會多做一點該做的事、多付出一份正向的力量，我多憔悴一點也應該。所以，衣帶漸寬終不悔，因為，這是我的選擇。