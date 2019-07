韓國瑜臉書發文　2小時1.7萬個讚3千留言

韓國瑜表示,衣帶漸寬終不悔,因為,這是他的選擇。(照片:韓國瑜臉書) 中評社台北7月10日電/中國國民黨2020初選民調8日至14日進行,高雄市長韓國瑜今天在臉書發文抒發心情寫到,人生道路總是充滿一道道選擇題,面對抉擇,他似乎總是像詩人佛洛斯特所寫的那樣”took the road less traveled by”(選擇較少人走的路),18年前離開政壇如是,18年後亦復如是。只要能為這個“國家”和社會多做一點該做的事、多付出一份正向的力量,他多憔悴一點也應該。所以,衣帶漸寬終不悔,因為,這是他的選擇。



發文短短二小時內,有1.7萬人按讚,3千則留言。韓粉紛紛留言表示,“韓國瑜市長,心疼您又瘦了,心疼你做了一堆巿政被抹黑”、“加油!保重身體安康,堅定不移支持韓市長”、“市長辛苦您了,我們都在家等電話都不敢離話機太遠怕漏接,緊張好緊張”、“保持身體健康才走得久,韓國瑜市長加油喔”。



以下為韓國瑜臉書全文:



人生道路總是充滿一道道選擇題,面對抉擇,我似乎總是像詩人佛洛斯特所寫的那樣,”took the road less traveled by” (選擇較少人走的路)— 18年前離開政壇如是,18年後亦復如是。



只要能為這個“國家”和社會多做一點該做的事、多付出一份正向的力量,我多憔悴一點也應該。所以,衣帶漸寬終不悔,因為,這是我的選擇。