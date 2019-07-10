郭台銘走訪基隆宜蘭　宜蘭縣長議長力挺

郭台銘前往宜蘭參觀陳定南紀念園區。（照片：郭台銘辦公室提供） 中評社台北7月10日電／爭取中國國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘今天在基隆、宜蘭進行初選最後衝刺拜票行程，上午前往基隆知名的中正公園與奠濟宮並拜會黨團，強調結合“大台北經濟區”來發展港都的重要性。行程中基隆市黨部主委黃希賢全程陪同，並號召地方鄉親參加今天活動，與郭台銘一同高喊凍蒜。



藍敏煌議員與江鑒育議員更公開表態挺郭，強調台灣要有世界觀的領導者，帶領“中華民國”再創高峰。與會者有基隆市黨部主委黃希賢。副主委林江葦、前移民署署長謝立功、以及基隆市議員藍敏煌、江鑒育、張芳麗、韓世昱等。



郭台銘10日下午偕同夏普副社長戴正吳，赴宜蘭拜會地方及參拜廟宇，並特別安排拜會宜蘭縣議會，縣長林姿妙親自出席接待，媒體提問“是否支持郭台銘時”，林姿妙回應“國民黨誰出線就力挺誰”，郭台銘接著表示“縣長有來了就是挺，不要直接問挺誰”，場面一度尷尬。



拜會行程結束後來到陳定南紀念園區參觀，郭台銘表示，對的事沒有顏色，值得尊敬的人不該分黨派，對台灣前途有幫助的，都值得他學習。



他並呼籲，台灣的未來人民要有遠見，要看得遠、想的全，套用陳院長的話：“如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬。”郭台銘轉化引用表示，他不可能讓台灣兩千三百萬人都喜歡我，但他一定替所有人服務，勝利者聯盟就是要不問顏色，只問真理。



郭台銘最後在遊客留言簿中，引用陳定南說過的“產品可以打折，尊嚴不可打折”，多補上一句“民主的價值不可打折”，意指現在的民進黨正在持續讓民主的價值打折退步，對比陳青天的高潔風骨，實在倍感諷刺。