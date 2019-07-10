中國將進一步強化知識產權質押融資

中評社香港7月10日電／記者從9日舉行的國家知識產權局2019年第三季度例行新聞發佈會上獲悉，中國將進一步強化知識產權質押融資工作，相關政策文件將於近期印發。



新華社報道，知識產權質押融資的質押物包括商標、專利、版權等企業無形資產，對創新型中小企業解決資金緊張、加速知識產權市場轉化、提升企業核心競爭力等作用明顯。



數據顯示，越來越多創新型中小微企業通過知識產權質押獲得融資支持。2019年上半年，全國專利和商標新增質押融資金額為583.5億元，同比增長2.5%，質押項目數為3086項，同比增長21.6%。中國專利質押融資項目同比增長33%，其中金額在1000萬元（含1000萬元）以下的小額專利質押融資項目佔比為68.6%。



6月26日召開的國務院常務會議要求，支持擴大知識產權質押融資，以拓寬企業特別是民營小微企業、“雙創”企業獲得貸款渠道，推動緩解融資難。



國家知識產權局運用促進司副司長趙梅生表示，國家知識產權局將進一步加強與銀保監會等部門的協作，有效推進銀行等金融機構建立完善知識產權質押貸款工作機制，引導銀行業建立符合知識產權特點的信貸審批制度和利率定價機制，讓更多的創新型中小微企業通過知識產權質押融資發展；進一步推廣知識產權質押融資保證保險等險種，持續完善風險分擔機制；進一步推動做好銀企對接服務、加強質押登記服務等多項舉措，持續優化營商環境，擴大知識產權質押融資覆蓋範圍。