商務部：推動便利店品牌化連鎖化發展　

中評社北京7月10日電／據中央廣播電視總台經濟之聲《天下財經》報道，便利店是最貼近老百姓生活的零售業態，也是滿足人們便利消費需求、服務民生的重要行業。商務部近日發布《通知》，要求各地要抓緊制定品牌連鎖便利店發展工作方案，推動便利店品牌化連鎖化發展，提高消費便利性，提升消費品質。



便利店品牌化連鎖化發展 提高消費便利性



根據商務部的《通知》，品牌連鎖便利店發展工作要以城市為單位推進，直轄市、計劃單列市和省會城市要在7月底之前將工作方案報送，其他城市於9月底之前報送。針對影響品牌連鎖便利店發展的突出問題，借鑒北京、西安、福州等城市做法，從店鋪選址、註冊登記、經營許可、技術應用等方面予以支持，為便利店發展營造良好營商環境。



中國連鎖經營協會副秘書長王洪濤認為，推進連鎖便利店發展對於城市化進程、激發消費潛力發揮了積極作用。“一方面是經濟發展，另一方面也是消費升級，還有一個方面，消費者消費習慣的變化，同時也是中國城市化的進程。”



做好城市商業網點規劃 為便利店規模增長提供空間保障



今年初，商務部確定鼓勵便利店發展成為今年促進消費的重點。政策春風之下，便利店迎來大舉擴張期。不過，與日本平均1500人擁有一家便利店相比，目前我國是13000人左右一個便利店。即便國內新零售業務發展最好的上海，各品牌瘋狂開店，但是在數字上仍有差距。



在中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍看來，可以從兩方面填補這個“缺口”。“提升便利店的質量是現在提升便利店數量的一個前提。第二，在城市的商業網點規劃和社區規劃當中，要為便利店留出足夠的發展空間，從而為便利店規模的增長提供必要的空間保障。”



線上線下融合發展



在尋求數量的同時，品牌連鎖便利店發展跑出“加速度”還需要信息技術的支持。以這兩年發展迅速的品牌連鎖店“便利蜂”為例，區別於傳統便利店，便利蜂發展智慧服務。便利蜂運營副總裁王紫說，以消費大數據驅動零售各環節，不斷提升便民服務的效率，優化消費體驗。王紫介紹：“用戶高比例是通過便利蜂專屬App在門店進行挑選和購物的。我們可以更多地了解用戶到底是誰，他們買了什麼樣的商品，通過後台數據的分析，可以得出門店周邊的用戶可能還會需要哪些商品。”



趙萍認為，未來發展連鎖便利店線上線下融合是主流趨勢。



連鎖便利店的發展要不斷創新



不過也要注意的是，都說便利店是“彎腰撿鋼鏰”的生意，便利店快速擴張的背後，行業整體難以實現盈利。公開資料顯示，目前能夠實現盈利的便利店品牌只有少數幾家，就連知名的7－11在中國也不能做到穩定持續的盈利。



對此，趙萍表示，連鎖便利店的發展也需要不斷創新。“對於便利店來說，如果要想盈利，便利店品類的管理以及創新是便利店未來盈利的重要保障。做得比較好的便利店，它不只是經營非常日常性的日用生活品，而是有很多特別是像生鮮類食品類這些產品，這些特色產品能夠使便利店的客流量保持穩定，甚至呈現持續增長的態勢。”



（來源：中央廣電總台央廣網）