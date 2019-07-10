海基會：提供中共代理人修法資料給台商台生

海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。（照片：海基會提供） 中評社台北7月10日電（記者 倪鴻祥）海基會新任副秘書長兼發言人蔡孟君今天下午在海基會首次進行新聞背景說明。有關蔡英文日前表示將努力完成“中共代理人”修法，蔡孟君表示，目前法案正在審議中，各界往來兩岸的台灣民眾，對這條法高度關注，海基會會適時把修法資料提供給台商、台生或其他在大陸生活的台灣人。



法官出身的海基會前副秘書長兼發言人管安露6月底去職轉任學術界，新任副秘書長兼發言人蔡孟君今天下午在海基會首次進行新聞背景說明。



蔡孟君曾任民進黨中國事務部副主任及小英基金會幕僚，2016年520蔡英文執政後，蔡孟君轉任陸委會主委辦公室主任，2017年9月轉任海基會副秘書長，今年6月底管安露去職後，7月兼任海基會發言人，今天下午首次進行海基會新聞背景說明。



據指出，蔡英文將透過民進黨“立法院”黨團提出版本，在“兩岸人民關係條例”第33條、92條等相關條文增訂“中共代理人”相關規範，限縮兩岸交流，而非由“行政院”提出修法版本，該版本將在“立院”下個會期9月開議後由內政委員會審查。



海基會對於“中共代理人”修法的態度，蔡孟君表示，目前這個法還在審議過程，該條文未來會適用於哪些類型與狀況？需要看“立法院”屆時的審議與討論。



對於海基會董監事成員不少來自企業界，幾乎都有在大陸投資，是否會被列入規範？蔡孟君說，長期以來，海基會董監事對海基會發展、茁壯、業務推展都有重大貢獻，未來“中共代理人”相關修法通過後，是否會有各層面的適用狀況？會在立法較明確之後做了解。



蔡孟君強調，這個法律會有原則性規範，但會適用那些個案，得看相關討論較明確化後，才能進一步討論，目前還沒有辦法推展到會有哪些個案列入規範的情形，但海基會會持續關注相關“立法”發展。



海基會也公布，因各種原因留滯中國大陸，需海基會協處返台的民眾，人數逐漸增加。據統計，2013年至2015年，每年協處滯陸台灣人返台的案件大約10多件，自2016年開始增加，2016年有25件，2017年27件，到了2018年大幅增加至48件，今年1到5月底已經協處15件。



協處返台人數增加的原因，海基會指出，主要是早期赴陸台商、台幹，如今年事已高，若健康情況不佳，事業發展不順，又沒有足夠積蓄，無力自行返台，導致淪落街頭，成為大陸社會問題的隱憂。由於海基會經費預算有限，因此除請託當地台商協會協助募款，也盡力協處大小事宜，出錢出力，至於返台後有些在台親人不願收留，會交各縣市社會局或社福體系接手，尋找適當場所安置。