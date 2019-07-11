中評關注：印太概念是遏制還是共榮？

會議現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月11日電（記者 郭至君）印太概念在近兩三年成為了國際關係之中的熱詞，不同聲音對此概念的解讀都有不同，日前，在第八屆世界和平論壇上，來自中國、印度、日本、美國的四方學者齊聚一堂，討論“印太”概念的形成以及其意涵。



日本防衛廳前事務次官Akiyama Masahiro表示，安倍晉三首相是最先推出自由開放“印太”戰略的，他是在2013年的時候就首先提出了這個戰略。這個戰略的目的是為了推動“印太”地區的和平和繁榮，能夠通過共同享有的價值觀，包括航行自由、法治、人權自由、國際秩序，所有基於這樣的價值觀。最初這樣一個“印太”戰略傳遞了幾個信息，首先，它擴大了從亞太的地區，也就是包括亞洲東亞到太平洋地區，以及延伸到印度洋地區。我們應當注意到“印太”地區包含了兩大海洋以及相關的領海地區，這與歐亞的這種概念是不一樣的。第二，為促進該地區的和平和穩定，這個戰略非常地重視共同的價值觀，比如說航行自由、法治、自由、人權、民主以及國際秩序。這些價值以及國際秩序始終都是人類非常倡導的。第三，這一戰略為的是遏制中國，因為中國正在該地區擴大影響力，而且中國也有自己的一套價值觀。



“印太”戰略之所以被創造出來，並且被推動，而且是四方安全對話的國家（美、日、澳、印）共同提出的這樣一個戰略，當然還有一些東盟國家也參與其中。然而這個戰略的內涵最近也發生了變化。這也體現在這個詞的用法，一開始是“戰略”，後來被改成了“構想”或者說“願景”。而且它被塑造成一個全面包容性的願景，在2019年1月，日本外務廳在它的官方網站上發布了一個關於自由開放的“印太”的相關文件，在原始資料當中，自由開放的“印太”被視為是一種願景，而不是一個戰略。此外，這樣的一個願景也被說成是一個全面的包容性的願景，而不是一個排他的願景。



Akiyama Masahiro說，他認為日本政府認為遏制或者是將中國排出在該地區之外或者是遏制中國是不妥當的。日本政府認為它需要與所有該地區的國家進行合作，從而來尋求共同的價值以及該地區的國際秩序，他們可能決定不要用“戰略”這個詞，因為“戰略”這個詞似乎讓人覺得它好像是針對於某些國家的，比如說中國。這個構想是要包容性的，而不是排他性的，這就意味著它對所有的國家都開放，包括中國。我認為美國和日本現在還是比較警惕中國的，尤其是在“印太”地區。我認為霸權其實並不是一個好的概念，它並不能夠幫助我們實現和平和穩定的公共產品，而且這樣的公共產品也不是一個國家能夠提供的，這也就意味著一個自由開放的“印太”地區在沒有中國參與的情況下是沒有辦法實現的。中日在自由開放的“印太”地區應當進行合作，我希望中國和日本能夠攜手合作，共同推動一個自由開放的“印太”地區。

